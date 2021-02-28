Emekliye Üçlü Kazanç sistemi ilk defa denenecek! Maaşlar çok artıyor

Vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir.

Emeklilere Yapılacak Zam Oranları Ne Kadar?

Yapılacak olan zam oranı ne kadar? Sorusu da memur emekliler tarafından sıklıkla sorulmaya devam edilmektedir. Gazetelerin son yayımladığı haberlere bakacak olursak, emekli vatandaşların aldıkları maaşın yanında bir de ek ödeme alacakları verilen bilgiler arasındadır. Vatandaşların maaşlarının yanında aldığı ödeneklerin oranı ise %4 ve %5 miktarında belirtilmiştir. Ancak emekli olan doktorlara özel yolarak yapılan farklı bir ödemenin daha olduğu bilinmektedir. Yeni yıl ile gelen bu sistem geçtiğimiz sene başlatılmıştır. Eğer emekli sandığı vasıtasıyla emekli olan bir doktorsanız ek olarak bir ödeme daha alacaksınız. Alacağınız ödeme her ay düzenli olarak devlet tarafından yapılmaya devam etmektedir. Bu ödemenin miktarı ise; uzman doktorlar için 2625 TL uzman olmayan doktorlar içinde 2007 TL olarak belirlenmiştir.

Maaşlar Ne Kadar

Maaşlar ne kadar değişecek? sorusu da emekli vatandaşlar tarafından sıklıkla sorunları devam edilmektedir. Bağ-kur ve SSK kurumları tarafından emekli olan kişilerin maaşına bu yıla özel olarak ikinci olarak 6 aylık bir süre enflasyonu miktarında zam yapılacağı da yetkililer tarafından belirlenmiştir. Emekli olan memurlara ise yüzde üç oranında bir artış yapılacağı devlet tarafından verilen bilgiler arasındadır.

Aynı zamanda iki kere yapılacak olan 6 aylık enflasyonun oranı ise; yüzde 4'ü geçerek arada oluşan farkın azalacağı da devlet tarafından verilen bilgiler arasındadır. Yeni belirlenmiş olan ekonomi programına bakılacak olursa da 2020 yılına ait olan enflasyon varsayımların emeklilere yapılmış olan zam oranını Bağ-kur ve SSK kurumdan emekli olan kişilere yüzde 4,49 memur olan kişilere ise; 3,49 oranında yapılacağı bilgisi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştır.

Ülkemizin yaşadığı zorlu süreç birçok insanın ekonomik açıdan kötü günlerde yaşamasına da neden olmuştur bu durumdan kötü etkilenen vatandaşlardan bazıları ise hiç kuşkusuz emeklilerdir. Ben de son zamanlarda ortaya çıkan emeklilere zam yapılacak başlığı herkes tarafından araştırılmaya ve maddi açıdan zorluk çeken emeklilere Umut olmaya devam etmiştir. Özellikle de emekli maaşının yanında farklı bir meslekte daha uğraşarak geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlar pandemi sürecinden oldukça olumsuz etkilenmiştir. Büyük bir kısmı da var olan işinden ayrılmak zorunda kalmıştır hal böyle olunca oranlarının bir an önce duyurulması taleplerinde bulunmaya başlamışlar.

Bu Ödemelerden Kimler Yararlanabiliyor?

Bu ödemelerden kimler yararlanabiliyor? başlığı da emekliler tarafından sıklıkla araştırmaya ve merak edilmeye devam etmektedir devletin yaptığı iddia ve ödeme miktarlarından emekli maaşlarıyla beraber herhangi bir makam tazminatı almamış insanların yararlanması mümkündür. Eğer daha önce makam tazminatı ödeneklerin den faydalan duysanız devletin verdiği ilave ödeneklerden yarar yararlanmanız maalesef mümkün olmayacaktır. İlave ödeneklerden yararlanmak için devletin belirlediği bir diğer şart ise sigortalı işçi olarak çalışmaktır. Eğer ilave ödenek alacak olan doktor hayatını kaybetti ise devletin vereceği ödenekler vefat eden doktorun ailesine verilmektedir.

Emeklilere verilecek olan ödeneklerle ilgili çıkan haberler birçok kişinin oldukça ilgisini çekmiş ve pandemi döneminde rahatlamasına neden olmuştur. Pandemi süreci içerisinde ek ödemeleri ya da paraya ihtiyacı olan birçok insan bu başvuruları yapmaya başlamış ve şu an haber beklediğini belirtmiştir.