Emekliye anında 3.000 TL ödeme yapılıyor! Yeni yılda nakit desteği yükseldi

Her yıl binlerce vatandaşımız emekli oluyor veya bankalarla anlaşmaları son buluyor. Bu vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren müjdeli bir haberimiz var. ING Bank yeni düzenlediği emekli kampanyasıyla 3.000 liraya varan nakit desteği imkanı sunuyor. Üstelik bu ödemelere ek olarak emeklilere birçok ayrıcalık tanınıyor. Düşük faizli kredi desteği, promosyon ödemeleri ve ücretsiz sunulan tüm hizmetleri bu yazımızda ele alacağız.

ING BANK EMEKLİYE 3.000 TL NAKİT DESTEĞİ

Emekli vatandaşlarımız için ING Bank toplamda 3 bin liraya kadar promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Maaşını 3 yıl boyunca ING Bank üzerinden çekme sözü veren emeklilere anında 750 TL, Turuncu Ekstra ile aylık her 750 TL harcamanıza aylık 50 liradan toplamda 1800 TL ve otomatik ödeme talimatı vermeniz durumunda 500 TL nakit desteği imkanı veriliyor. Bu rakamlarla birlikte ING Bank şuanda emekli vatandaşlarımıza en yüksek ödeme yapan banka durumunda. Sizde bu işlemleri gerçekleştirerek ING Bank üzerinden 3 yıl boyunca toplamda 3 bin lira gelir elde edebilirsiniz.

ING BANK EMEKLİYE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

ING Bank maaş müşterisi olan emeklilerimize düşük faizli ihtiyaç kredisi hizmeti de sunmaktadır. Geçtiğimiz yıl faiz oranı %0.79 olarak açıklanırken, bu kampanya yeni yıl itibariyle sona erdi. Kredi notuna göre ve gelir durumuna göre değişiklik gösterse de faiz oranları %1.49 ve daha düşüktür.

Acil nakit ihtiyacı duyan emekliler ING Bank Destek Hesap üzerinden ihtiyacı olan tutarı anında ücretsiz olarak çekebilirler. Tüm Türkiye genelinde bulunan ATM'ler üzerinden para çekme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızda para olmasa daha para çekebildiğiniz destek hesabı emekliler tarafından oldukça beğeniliyor. Üstelik emekli vatandaşlarımız mevduat hesapları ve kredi kartları için hiçbir kullanım ücreti de ödemiyorlar.

BANKAYA GİTMEYE GEREK YOK

Emekli maaşını ING Bank'a taşımak isteyen vatandaşlarımızın banka şubelerine gitmelerine gerek yok. Maaşını taşımak isteyen vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan E-devlet üzerinden anında banka değişikliği başvurusunda bulunabilirler. Şube üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızın ise sadece nüfus cüzdanıyla bankaya müracat etmeleri yeterli olacaktır.

ING Bank dünyasındaki emekliler için hazırlanan ayrıcalıklardan yararlanmak için sizde hemen maaşınızı taşıyabilirsiniz. Maaşınızı 3 yıl ING Bank üzerinden alma sözünüze toplamda 3.000 TL promosyon ödemesi, düşük faizli kredi ve destek hesabını kullanmaya anında başlayabilirsiniz.