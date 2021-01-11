Emeklilikte Yaş Sorunu ortadan kalkıyor! 48 Yaşında Emeklilik! Prim Başlangıcı, Sigortalılık Gün Şartları!

Erken emeklilik pek çok çalışan tarafından araştırılmaktadır. Ülkemizde emeklilik şartları;

Yaş,

Prim,

Sigorta şeklinde sıralanmaktadır.

Normalde emekli olunabilmesi adına verilen şartların tamamının sağlanması gerekmektedir. Ancak genellikle iki şart sağlanırken biri için beklemek gerekmektedir. Özellikle sigorta be primde sorunu olmayan kişi sayısı çok fazladır. Ancak bu kişiler yaşları tutmadığı için emeklilik dilekçesini verememektedir.

Geçmiş yıllarda kullanılmış olan yasa çerçevesinde erkenden emekli olan pek çok vatandaş bulunmaktadır. Erken emeklilik yasası özellikle siyasi nedenler yüzünden çıkarılmaktadır. Ancak içinde bulunduğumuz salgın dönemi de erken emeklilik görüşmelerinin yapılması için uygun şartları oluşturmuştur. Bundan kaynaklı olarak vatandaşlar konu hakkında resmî açıklamaların yapılmasını beklemektedir.

Milyonları İlgilendiren Emeklilik Şartları!

Çalışanlar için günümüzde 48 yaşında emeklilik dilekçesi vermek bir hayal olarak görülmektedir. Ancak gerekli olan şartların olgunlaşması durumunda 48 yaşında emekli olmak mümkündür. Fakat bunun için prim ödemelerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Aynı şekilde sigorta konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşanmaması lazımdır.

Emeklilik konusunda erkenden hareket etmek isteyen kadınlara ayrı erkeklere ayrı çözüm önerileri getirilmektedir. Bazı öneriler ise her iki taraf için de geçerlidir. Böylelikle siz de sayılacak olan yöntemler üzerinden emeklilik dilekçenizi olması gerekenden daha erken tarihte verebilirsiniz.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Çözüm!

20 yıl sigortalılık süresi,

Prim ödemede 5525 gün olarak devam etmektedir.

itibari ile;

Ancak bazı özel durumlarda emeklilik süresini öne çekmek mümkündür. Çalışan kadınlar için bu bağlamda akla gelen ilk yöntem doğum borçlanmalarıdır. Kadınlar özellikle doğum izinleri kapsamında iş hayatlarına ara vermektedir. Her çocuk için ara verilen zaman dilimi değişim göstermektedir.

Erken emekli olmak isteyen kadınlar çocuk sayılarına göre doğum borçlanmasına gidebilmektedir. Bu sayede tamamlanan gün sayısı ve prim ödemelerinden sonra emeklilik yaşı 6 yıla kadar geri çekilebilmektedir. İşverenler ya da kurumlar sistem hakkında net sonuçlar veren açıklamalarda bulunmaktadır. Tabi bunun için çocuklar doğduğu zaman sigortalı olarak bir işe devam edilmesi gerekmektedir.

Emeklilikte Yaş Sorunu

Sadece kadınlar için değil erkenler için erken emeklilik konusu da gündeme getirilmiştir. Kadınların doğum borçlanmasına binaen erkeklere de askerlik borçlanması artısı verilmiştir. Sigortalı olarak çalıştıkları işlerine askerlik yüzünden veda edenler askerlik borçlanması talep edebilmektedir.

Askerlik üzerinden borçlanma talep edilmesi halinde yapılan askerlik süresine göre bir sonuç elde edilecektir. Ayrıca erkeklere askerlik sürelerinin yarısı kadar borçlanmaya gidebilme imkanları da tanınmıştır. Burada karar tamamen kişisel tercihlere bırakılmıştır. Erken emeklilik için hastalık ya da çalışmaya engel teşkil edecek bir durumun meydana gelmesi de neden olarak gösterilebilmektedir. Bu gibi durumlarda resmi bir dilekçe hazırlanarak sunulmalıdır.

Erkek ve Kadınlarda Emeklilik Yaşı

Emeklilikte yaş farkları farklı nedenler yüzünden artabilmektedir. Özellikle ağır işlerde çalışanlar 12 ay çalışmaları karşılığında 15 ay gün sayısına erişim göstermektedir. Bu da onların daha erken yaşlarda emekli olabilmelerine olanak tanımaktadır. Tabi kadınlarda da erkeklerde de sigorta başlangıç tarihinin ne olduğu emeklilik yaşında belirleyici etmenlerden biridir.

Örnek vermek gerekirse 2002 yılının mayıs ayı öncesinde işe başlamış olan erkekler 55 yaşında emeklilik dilekçelerini verebilmektedir. Aynı tarihler dikkate alındığında kadınların emeklilik yaşı 50 olarak belirtilmektedir. Zira kadınların özellikle doğumdan sonra yıpranma payları da hesaba katılmaktadır. Bundan ötürü kadınlar erkeklere göre daha erken emekli olabilmektedir. Tabi burada da sigorta başlama yılı etken ve belirleyici olan neden olarak hesaba katılmaktadır.