Emeklilikte Yaş Sorunu ortadan kalkıyor! 48 Yaşında Emeklilik! Prim Başlangıcı, Sigortalılık Gün Şartları!

Emeklilikte Yaş sorunu ortadan kalkıyor! 48 Yaşında Emeklilik için Prim başlangıcı ve sigortalılık gün şartları paylaşanlar için erken Emeklilik geliyor! İşte Emeklilikte 48 yaşında emekli olma yöntemi.

Emeklilikte Yaş Sorunu ortadan kalkıyor! 48 Yaşında Emeklilik! Prim Başlangıcı, Sigortalılık Gün Şartları!

Erken emeklilik pek çok çalışan tarafından araştırılmaktadır. Ülkemizde emeklilik şartları;

  • Yaş,
  • Prim,
  • Sigorta şeklinde sıralanmaktadır.

Normalde emekli olunabilmesi adına verilen şartların tamamının sağlanması gerekmektedir. Ancak genellikle iki şart sağlanırken biri için beklemek gerekmektedir. Özellikle sigorta be primde sorunu olmayan kişi sayısı çok fazladır. Ancak bu kişiler yaşları tutmadığı için emeklilik dilekçesini verememektedir.

Geçmiş yıllarda kullanılmış olan yasa çerçevesinde erkenden emekli olan pek çok vatandaş bulunmaktadır. Erken emeklilik yasası özellikle siyasi nedenler yüzünden çıkarılmaktadır. Ancak içinde bulunduğumuz salgın dönemi de erken emeklilik görüşmelerinin yapılması için uygun şartları oluşturmuştur. Bundan kaynaklı olarak vatandaşlar konu hakkında resmî açıklamaların yapılmasını beklemektedir.

Milyonları İlgilendiren Emeklilik Şartları!

Çalışanlar için günümüzde 48 yaşında emeklilik dilekçesi vermek bir hayal olarak görülmektedir. Ancak gerekli olan şartların olgunlaşması durumunda 48 yaşında emekli olmak mümkündür. Fakat bunun için prim ödemelerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Aynı şekilde sigorta konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşanmaması lazımdır.

Emeklilik konusunda erkenden hareket etmek isteyen kadınlara ayrı erkeklere ayrı çözüm önerileri getirilmektedir. Bazı öneriler ise her iki taraf için de geçerlidir. Böylelikle siz de sayılacak olan yöntemler üzerinden emeklilik dilekçenizi olması gerekenden daha erken tarihte verebilirsiniz.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Çözüm!

Emeklilik şartları 2021 itibari ile;

  • 20 yıl sigortalılık süresi,
  • Prim ödemede 5525 gün olarak devam etmektedir.

Ancak bazı özel durumlarda emeklilik süresini öne çekmek mümkündür. Çalışan kadınlar için bu bağlamda akla gelen ilk yöntem doğum borçlanmalarıdır. Kadınlar özellikle doğum izinleri kapsamında iş hayatlarına ara vermektedir. Her çocuk için ara verilen zaman dilimi değişim göstermektedir.

Erken emekli olmak isteyen kadınlar çocuk sayılarına göre doğum borçlanmasına gidebilmektedir. Bu sayede tamamlanan gün sayısı ve prim ödemelerinden sonra emeklilik yaşı 6 yıla kadar geri çekilebilmektedir. İşverenler ya da kurumlar sistem hakkında net sonuçlar veren açıklamalarda bulunmaktadır. Tabi bunun için çocuklar doğduğu zaman sigortalı olarak bir işe devam edilmesi gerekmektedir. 

Emeklilikte Yaş Sorunu

Sadece kadınlar için değil erkenler için erken emeklilik konusu da gündeme getirilmiştir. Kadınların doğum borçlanmasına binaen erkeklere de askerlik borçlanması artısı verilmiştir. Sigortalı olarak çalıştıkları işlerine askerlik yüzünden veda edenler askerlik borçlanması talep edebilmektedir.

Askerlik üzerinden borçlanma talep edilmesi halinde yapılan askerlik süresine göre bir sonuç elde edilecektir. Ayrıca erkeklere askerlik sürelerinin yarısı kadar borçlanmaya gidebilme imkanları da tanınmıştır. Burada karar tamamen kişisel tercihlere bırakılmıştır. Erken emeklilik için hastalık ya da çalışmaya engel teşkil edecek bir durumun meydana gelmesi de neden olarak gösterilebilmektedir. Bu gibi durumlarda resmi bir dilekçe hazırlanarak sunulmalıdır.

Erkek ve Kadınlarda Emeklilik Yaşı

Emeklilikte yaş farkları farklı nedenler yüzünden artabilmektedir. Özellikle ağır işlerde çalışanlar 12 ay çalışmaları karşılığında 15 ay gün sayısına erişim göstermektedir. Bu da onların daha erken yaşlarda emekli olabilmelerine olanak tanımaktadır. Tabi kadınlarda da erkeklerde de sigorta başlangıç tarihinin ne olduğu emeklilik yaşında belirleyici etmenlerden biridir.

Örnek vermek gerekirse 2002 yılının mayıs ayı öncesinde işe başlamış olan erkekler 55 yaşında emeklilik dilekçelerini verebilmektedir. Aynı tarihler dikkate alındığında kadınların emeklilik yaşı 50 olarak belirtilmektedir. Zira kadınların özellikle doğumdan sonra yıpranma payları da hesaba katılmaktadır. Bundan ötürü kadınlar erkeklere göre daha erken emekli olabilmektedir. Tabi burada da sigorta başlama yılı etken ve belirleyici olan neden olarak hesaba katılmaktadır.

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YORUMLAR
İsmail civelek
İsmail civelek - 1 gün Önce

Sayın gazeteci
Yarında bir haber yapun
Herkeze emeklilik
Sonrada altına yazarsınız işte şunu şunu yerine getiren herkeze
Yada milli piyangodan herkeze 1 milyon
Altına bilet rakamları tutan herkeze
Güzel gazetecilik değilmi....

Hasan çerma oglu
Hasan çerma oglu - 1 gün Önce

1971 doğumluyum sigorta girişim 1993 nezaman emekli olabilirim

Rıza tenli
Rıza tenli - 1 gün Önce

1982 doğumluyum 2002 sigorta numaram var

Zafer Bıyıklı
Zafer Bıyıklı - 1 gün Önce

12 1990 işe başlama1976 doğumlu. 1994. 1997. 2000 dogumlu çocuklar dogum günleriyle gün sayım doldu. 48 yaşında emekli olabilirmiyim. TEŞEKKÜRLER

Meral Gökçe
Meral Gökçe - 1 gün Önce

01.03.1971 doğumluyum
Sigorta girişim 01.08.1994 ne zaman emekli olabilirim

Siracettin Güneş
Siracettin Güneş - 1 gün Önce

Bayanlara da bir iyilik yapında tam olsun,çalışmayan kadınlara da ,iki çocuk için geriye dönük pirim borçlanması yapsanız çok iyi olur. Her kadın çalışmak ister,ama köylü kadın sigortalı iş nereden bulsun ki çocuk, borçlanması yapsın.erkekler askerliği borçlanabiliyorlar,kadınlarda ilk doğumdan sonra borçlanabilsin ki adalet yerini bulsun...

Arzu hınıs
Arzu hınıs - 1 gün Önce

İnşAllah tüm benim gibi tüm eyt liler için hayırlı olur..26.04.1991 den beri hala çalışıyorum

Sengul demir
Sengul demir - 1 gün Önce

Ben 1994 1 18de çalışmaya başladım toplam 2970 günüm var ne zaman emekli olurum

B. Bilgi
B. Bilgi @Sengul demir - 1 gün Önce

Mezarda

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