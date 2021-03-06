Emeklilerin Hesabına 1250 Yatacak! Bakanlık Açıkladı İşte O Tarih Bekleniyor

Pandemi döneminde emeklilerimiz oldukça zorluklar yaşadı. Maddi anlamda zorlanan emeklilere ise müjde geliyor! Yakın zamanda hesaplarına devletten tam 1250 lira yatacak! Peki bu ek destek nereden geliyor ayrıntılar haberimizde…

Salgın döneminde vatandaşlarımız maddi anlamda oldukça zorlanmıştı. Maddi güçlüğü en çok hisseden kesimden biri de emekliler oldu. Enflasyon, hayat pahalılığı artan sağlık masrafları derken emekli vatandaşlarımız kendilerini zor bir durumda buldu. Fakat destek yine devletten geldi! Emeklilerimizin hesaplarına Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından 1250 lira yatırılacak!

HESAPLARINA 1250 LİRA YATIRILACAK

Gelenek haline gelen bayram ikramiyeleri bu yılda emekli vatandaşlarımız hesaplarına yatırılacak. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarımız ek destek olarak verilen bayram ikramiyeleri tekrar gündeme geldi! Her bayram öncesinde vatandaşlarımıza 1000 bin liralık destek verilmekteydi. İki dini bayramda da bu destekten yararlanan vatandaşlar toplamda 2 bin lira ikramiye alıyordu.

Bu yılda emeklilerimize iki bayram ikramiyesi yatırılacak! Fakat ikramiyelere de zam yapıldı!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 yılına girişimizle birlikte Bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği de araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı da yaklaştığı için emekliler yakın zamanda ilk ikramiyelerini almayı bekliyor. Gelen tahminlere göre ise Ramazan Bayramı için yani bu yılın ilk ikramiyesi 10 ila 12 Mayıs tarihleri arasında olacak.

İkinci ikramiyeler ise Kurban Bayramı öncesinde verilecek. Ödemelerinde 12 ila 19 Temmuz arasından yapılması ön görülmekte.

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK

Bayram ikramiyelerinde aynı zamanda yeni emekli olmuş vatandaşlar da alacak. Eğer mayıs sonuna kadar emekli aylığından faydalanmaya başlarsa vatandaşlar iki ikramiyeyi de alabilecek. Fakat temmuz sonuna kadar emekli aylığı almaya hak kazananlar sadece yılın ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM

Vatandaşlarımızı sevindirecek bir haber de geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklamasıyla da haber kesinleşti! Bu yıl emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyelerine de %25 oranında zam yapıldı. Yani vatandaşlarımız Ramazan Bayramı’nda 1250 Türk lirası Kurban Bayramı’nda da tekrar 1250 Türk lirası destek alacak. Yıl sonunda ise emeklilerimize verilen ikramiye tutarı 2500 lira olacak.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Emekli vatandaşlarımızın ödemeleri kendi adlarına banka hesaplarına yapılacaklar. Emekliler normal maaşlarını aldıkları gibi bayram ikramiyelerini de ATM’ler ya da şubelerden alabilirler.