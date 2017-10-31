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Emeklilerin 2018 yılı zam oranları belli oldu !

Son dakika SSK , Bağ-Kur emeklilerinin ve kamu çalışanlarının 2018 yılındaki maaş zamları belli oldu.Peki 2018 yılında emekliler ne kadar maaş alacak.

31 Ekim 2017 Salı 16:20
Emeklilerin 2018 yılı zam oranları belli oldu !

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber az önce açıklandı. SSK , Bağ-Kur  emeklilerinin ve kamu çalışanlarının 2018 yılındaki zam oranları açıklandı.Peki emekliler 2018 yılında kaç para emekli maaşı alıcak ?

Açıklanan son verilere göre bir SSK emeklisinin 1500 lira olan aylığı Ocak 2018 itibari ile  50 lira 40 kuruş artacağı. Temmuz ayında ise bin 550 lira 40 kuruştan; 62 lira 30 kuruşluk artışla bin 612 liraya çıkacağı bildirildi.

Öte yandan Ocak ayından itibaren  memur ve memur emeklisi enflasyon farkı alamıyacak.Sadece sözleşme gereği  olağan maaşlarına Ocak’ta yüzde 4’lük artış olacak.Temmuz ayında ise yine yüzde 3,5 oranında toplu sözleşme zammı verilecek. 

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