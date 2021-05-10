Emeklilere Temmuz'da Verilecek Zamlı Maaşlar Belli Oldu! En Az 2.155 Lira Zam Geliyor

Salgın döneminden herkes gibi emekli vatandaşlarımı da etkilendi. Yükselen enflasyon nedeniyle artan giderler ve Covid-19 derken birçok emeklimiz zor zamanlar yaşadı. Bir de bu dönemde sağlık masrafları emeklimize eklendi. Fakat yaz aylarının gelişiyle birlikte emekli vatandaşlarımız da rahatlayacak. Hem zamlı maaşlarını alacaklar hemde çift ikramiyelerini! İşte detaylar haberimizde.

%5,46 ZAM KESİNLEŞTİ ÜSTÜ DE GELECEK!

Emekli vatandaşlarımız için %5,46’lık bir zam kesinleşti. Fakat bu rakam giderek yükselecek. BAĞ-KUR ve SGK emekli vatandaşlarımız temmuz ayında daha yüksek bir zam alacak. emekli vatandaşlarımıza 2 bin 155 lira zamlı maaşlar verilecek.

Emeklivatandaşlarımızın beklediği güzel haberler en sonunda geldi. Yeni zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 2 bin 155 Türk lirasına yükselecek. Uzmanlar ise 5 Temmuz tarihini işaret ediyor. temmuz ayının gelişi ile birlikte emekli vatandaşlarımız 6 aylık bir enflasyon zammı daha alacak.

13 MİLYON VATANDAŞA MÜJDE GELİYOR

Ülkemizde 13 milyona yakın emekli vatandaşımızın gözleri temmuz ayında gelecek zamlı maaşlarda. Temmuz ayının gelişi ile birlikte sadece SGK emeklileri değil aynı zamanda BAĞ-KUR’dan emekli olan vatandaşlarımız da maaşlarına 6 aylık enflasyon zammını alacaklar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Salgın döneminden önce en düşük emekli maaşı 1500 Türk lirasına çıkarılmıştı. Yılda iki kere maaşlarına zam alan emekli vatandaşlarımız temmuzda tekrar bir zam alacaklar. Gelen güzel haberlere göre ise en düşük emekli maaşı 2 bin 155 lira olacak.

KRİTİK TARİH VERİLDİ 5 TEMMUZ

Uzmanlar ise kritik tarih olarak 5 Temmuz’u işaret etti. temmuz ayının gelişile ile birlikte emekli vatandaşlarımız için altı aylık enflasyon oranı hesaplanacak. Şimdiye kadar ise 4 ayın verisi belli oldu. son iki ayın verisi henüz belli olmuş değil.

BEKLENTİLERE GÖRE %7,66 ZAM GELECEK

Emekli vatandaşlarımız Ramazan Bayramı’nda verilen ikramiyelerini zamlı bir şekilde almışlardı. Çok yakında Kurban Bayramıikramiyelerini ve emekli maaşlarını da zamlı bir şekilde alacaklar. Ocak ve nisan aylarının enflasyon oranı %5,45 olarak kaydedildi. Diğer iki ay içinde beklentiler açıklandı. Merkez Bankası ekonomistlerinin gerçekleştirdiği anketlere göre mayıs için beklenti %1,27. Haziran ayı içinde enflasyon beklentisi oranı %0,82. Buna göre emekli vatandaşlarımız için beklenen zam oranı da %7,66

Tahminler doğru çıkarsa en düşük emekli maaşı 2 bin 155 lira olacak. BAĞ-KUR emeklisinin en düşük emekli maaşı da 1,789 Türk lirasına yükselecek. 2000 yılı öncesi emekli olmuş SGK emeklilerinin maaşı ise 2 bin 551 lira olacak en düşük.

Emekli vatandaşlarımıza ocak ayında yapılan zam %8,36 olmuştu. yıl ortasında yapılacak enflasyon zammına dair net rakamlar da 5 Temmuz tarihiyle birlikte gelecek.