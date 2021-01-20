Emeklilere 2 Bin TL Bayram İkramiyesi Ödemeler Ne Zaman?

Emeklilerimiz bu ay itibariyle zamlı emekli maaşlarını almaya başladılar. Zam müjdesinden sonra bir müjde de emekli vatandaşlarımız için daha geldi! Milyonlarca emekli bu yılda bayram ikramiye alacak! Emekli vatandaşlarımızın da çok iyi bildiği gibi 2018 yılından bu yana kamusal alandaki değişiklik ile birlikte emeklerimiz bayram ikramiyeleri alıyor.

Emekli vatandaşlarımız bayram ikramiyeleri bu yılda hesaplarına yatırılmaya devam edilecek. Emekli vatandaşlarımız içinde 2021 yıl dönemi ile birlikte tekrardan bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda emekli vatandaşlarımız hem Ramazan hem de Kurban gibi iki dini bayram da ikramiye alacaklar. Yani yılda toplam 2 bayram ikramiyesi verilecek.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ İLK NE ZAMAN VERİLDİ

Emeklilerimize ikramiyeler verilmeden önce uzun bir süre bu yönde talepler olmuştu. Emeklilerimiz ise ilk defa bayram ikramiyesini yapılan görüşmeler sorasından 2018 yılında almıştı. Bu tarihten itibaren de emekli vatandaşlarımız Ramazan Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı’nda olmak koşulu ile yılda iki kez bayram ikramiyesi almaya başladılar

2018 yılında başlanan ödemeler Bin Türk lirası olmuştu. Bu gelenek bozulmamış ve 2019 yolunda da iki dini bayramda da emekli vatandaşlarımıza biner Türk lirası ikramiye verilmişti. 2020 yılına gelince de ise korona salgın yüzden emekli vatandaşlarımız dahil her kesim zor günler yaşamıştı. Bu sebeple 2020 yılında emekli ikramiyelerine zam talebi gelmişti. Uzun görüşmeler olmasına karşın zam talebi kabul edilmemiş ve bayram ikramiyeleri yine Bin Türk lirası olarak verilmişti.

2021 YILINDA EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM GELECEK Mİ

Bayram ikramiyelerine göre gelen ilk açıklamalar da ise ödemeler için sadece tarih bilgileri paylaşıldı. Buna göre ödemeler yine her iki dini bayramda yapılacak ve toplamda 2 bin Türk lirası olacak.

2021 yılının ilk bayram ikramiyesi ise Mayıs döneminde yapılacak ve bin Türk lirası değerinde olacak.

Yılın ikinci bayram ödemesi de temmuz döneminde Kurban Bayramı ile birlikte olacak. Eğer emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyelerinde artışa gidilmezse yine toplamda 2 bin Türk lirası değerinde ikramiye almış olacaklar.

Eğer ikramiyeler de zam meydana gelirse siz okuyucularımıza son dakika haberlerini sitemizden takip edebilirsiniz.