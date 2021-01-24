Emeklilere 1500 Lira Promosyon Müjdesi! İşte En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka

2021 yılı için emekli vatandaşlara ödeyecekleri promosyon ücretlerini açıklayan bankalar, bu promosyonların miktarını epey yükseltti. Sizler için, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarına haberimizde yer verdik.

Bankalar, maaşlarını 3 yıl boyunca kendi bünyelerinden alacağını temin eden emekli müşterilerine belirli miktarlarda promosyon ödemesi yapıyor. 2021 yılı için çoğu banka emeklilere verilen bu promosyon tutarlarını artırdı. Emekli promosyonunu artırmasının yanı sıra, emekli müşterilerine özel kredi imkanı sunan bankalar da oldu.

2021 TÜM BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYONU MİKTARLARI

Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerinden alacak olan vatandaşlara yönelik çeşitli kampanyalar hazırlayarak emekli promosyonunda da artış gerçekleştirdi. Sizler için 2021 yılında bankaların emekli maaşınızı taşımanız durumunda vereceği promosyon miktarlarını araştırdık.

Ziraat Bankası, aylık olarak 1500 liranın altında emekli maaşı alan vatandaşlara 500 lira promosyon veriyor. Maaşı 1500 lira ile 2500 lira arasında olan vatandaşlara 625 lira promosyon verirken, maaşı 2500 TL'den yüksek olanlara 750 lira promosyon ödemesi yapıyor.

İş Bankası, emekli maaşı 1500 liradan az olan vatandaşlara 750 lira emekli promosyonu verirken, maaşı 1500 lira ile 2500 lira arasında olanlara 875 lira, maaşı 2500 liradan fazla olanlara da 1000 lira emekli promosyonu veriyor.

Garanti Bankası, aylık maaşı 1500 liraya kadar olan emekli vatandaşlara 800 lira, 1500 lira ile 2000 lira arasında maaş alan emeklilere 1000 lira emekli promosyonu veriyor. Maaşı 2500 liradan fazla olan vatandaşlara ise 1200 lira ödeme yapılıyor.

Yapı Kredi, emekli maaşı 1500 liradan az olan emeklilere 1000 lira promosyon veriyor. Maaşı 1500 lira ile 2500 lira arasında olan emeklilere de 1250 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşı 2500 liranın üstünde olan vatandaşlara ise 1500 lira emekli promosyonu veriliyor. Bu sayede, tüm bankalar arasında en yüksek emekli promosyonu veren banka Yapı Kredi oldu.

Denizbank, maaşı 1500 liranın altında olan emekli vatandaşlara 675 lira promosyon ödemesi yaparken, maaşı 1500 ile 2500 lira olan vatandaşlara 800 lira ödeme yapıyor. Maaşı 2500 liradan fazla olan emekliler ise 800 lira promosyon alıyorlar.

Vakıfbank, emekli maaşı 1500 liranın altında olan vatandaşlara 500 lira promosyon verirken, maaşı 1500 lira ile 2500 lira arasında olan vatandaşlara 625 lira promosyon ödemesi yapıyor. Maaşı 2500 liradan fazla olan emeklilere ise 750 lira promosyon ödeniyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 23:20