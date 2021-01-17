Emekliler Zam Oranına Tepkili: 'Geçinmek İçin Günlük İşlerde Çalışıyoruz'

13 milyon emeklinin yaşadığı Türkiye’de, emekliler gelecek zam oranı için TÜİK’in Aralık enflasyon oranını bekliyordu ancak zam oranı açıklandığında, ülkedeki en mağdur kesimlerden biri oldular. Hem memur hem de emekli maaşlarındaki artışta, TÜFE baz alınıyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında bu y zam oranı 8,36 olacak. Emekli sandığından ödenen aylıklara ise yüzde 7,36 oranında zam yapılacak.

2021'de en düşük emekli maaşı ne olacak?

Gelen zamlarla birlikte en düşük esnaf emeklisinin maaşı 1763 lira oldu. En düşük işçi emeklisinin maaşı 1447 tl olurken, en düşük memur emeklisi maşı da 3021 lira oldu. Çiftçi emeklisinin maaşı da 1662 liraya yükseldi.

Emeklilerin yarısı ya çalışıyor ya da iş arıyor

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de en düşük emekli maaşı alan kesimin harcanabilir gelininin 736 tl olduğunu ortaya koydu. DİSK-AR araştırmasına göre bununla birlikte Türkiye’deki emeklilerin yüzde 60’ının asgari ücretten az maaş aldığı görüldü.

DİSK-AR araştırmasının diğer bir çarpıcı sonucu da, emekli maaşları yeterli olmayan emeklilerin neredeyse yarısının çalıştığı ya da iş aradığı gerçeği. Araştırmadan iş arayan ya da çalışan emeklilerin oranı yüzde 47.

Emekliler tepkili: 1500 lirayı yemeğe, ısınmaya nasıl yetiştierelim

Sputnik Türkiye’nin haberine göre 3 yıl önce emekli olan 53 yaşındaki Cezmi Arslan, “Bizim geçimimiz zaten bozuk. 1618 lira alıyordum geçen sene. Bana bu sene 100 lira zam geldi, bu benim neyime yetecek? Yemeğe, ısınmaya çok zam geldi, bu zam hangi birine yetecek? Türkiye’de 6 ay boyunca 100 lira zam mı olurmuş? Bu zam değil, çocuk kandırmak. Hani ufak çocuklar olur da ağzına şeker verince susar, bize de bunu yapıyorlar. Ben 3 senedir emekliyim. Emekli olduğumda maaşım 1030 liraydı. Ha geçen sene, ha bu sene. Her sene daha da kötüye gidiyor. Bugün 3 bin liraya yakın asgari ücretin olduğu bir ülkede 1500 lira emekli maaşıyla nasıl geçineceğiz? Bu sistem böyle bir sistem, ölene kadar çalışacağız.” dedi.