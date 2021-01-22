Emekli zam farkları bugün hesaplarda!

Emekli zam farklarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Bakan Selçuk, emekli zam farklarının 22 Ocak Cuma günü yani bugün hesaplarda olacağını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Selçuk, Emekli Sandığı dâhilindeki kişilerin Ocak ayına dair zam farklarının 22 Ocak Cuma günü yani bugün hesaplarda olacağını ifade etti. 2 milyon 323 binden fazla vatandaş, Emekli Sandığı dâhilinde yetim ve dul, vazife malulü, malul ve emekli aylığı alıyor. Söz konusu kişilere, 1 Ocak 2021'den itibaren aylıklarında meydana gelen fark tutarları 22 Ocak Cuma günü yani bugün yatırılacak. Söz konusu aylıkları her ay düzenli olarak alan kişilere "bir aylık" miktarında ödeme gerçekleştirilecek. Aylıklarını "3'er aylık" şeklinde alan kişilere ilişkin durum ise şöyle:

- Aylığını Kasım-Aralık-Ocak sürecinde alan vatandaşlara "bir aylık" miktarında ödeme yapılacak.

- Aylığını Aralık-Ocak-Şubat sürecinde alan vatandaşlara "iki aylık" miktarında ödeme yapılacak.

- Aylığını Ocak-Şubat-Mart sürecinde alan vatandaşlara "üç aylık" miktarında ödeme yapılacak. Sonuç olarak 739 milyon 653 bin TL'ye yakın bir toplam fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Selçuk, Ocak ayı zam farklarının 22 Ocak Cuma günü yani bugün PTT şubelerine ve banka şubelerine gönderileceğini ve vatandaşlara ödemelerin yapılacağını bildirdi. Bağ-Kur ve SSK dâhilinde aylık ve gelir alan vatandaşlara da değinen Selçuk, söz konusu kişilerin zamlı olacak şekilde aylıklarını belirlenen ödeme günlerinde alacaklarını ifade etti.

Memur emeklileri ile kamu çalışanlarının hepsinin aylık ve ücretlerinde 2021 senesinin Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 3 oranında artış beklenmişti. Enflasyon 2020 senesinin ikinci 6 aylık döneminde yüzde 8,37 olarak açıklanmıştı. Söz konusu enflasyon oranıyla beraber yüzde 4,33 oranında fark ödenmesi gerekli olmuştu. Böylece memur emeklileri ile kamu çalışanlarının hepsinin aylık ve ücretlerinde 2021 senesinin Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 7,33 oranında artışa gidilmişti. Bağ-Kur ve SSK kapsamında bulunan emeklilerin aylıklarında da yüzde 8,37 oranında artış gerçekleşmişti.

En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

Esnafta en düşük emekli aylığı 2 bin 36 TL oldu. 2000 senesinden önce emekli olan SSK'lı vatandaşlarda en düşük emekli aylığın 2 bin 410 TL oldu. Memurda ise en düşük emekli aylığı 3 bin 10 TL'ye çıktı.

Aile yardımı haricinde en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Bu sorunun yanıtı "3 bin 978 TL" olarak açıklandı. Eş yardımının 375,52 TL'ye yükseldiği ifade edildi. 0-6 yaş çocuk yardımının 82,60 TL'ye çıktığı belirtildi. 6 yaş üstü çocuk yardımının ise 41,30 TL olarak belirlendiği kaydedildi. Eşi çalışmayan ve 6 yaş altı iki çocuğa sahip olan memurların ayda 540,72 TL alacağı belirtildi.

Emekli Sandığı dâhilinde olan emekli doktorlara yönelik ek ödemeler uzman doktorlarda 2 bin 808 TL olarak belirlendi. Uzman olmayan doktorlarda ise 2 bin 147 TL oldu. 711,50 olan 65 yaş aylığının 761,02 TL'ye çıkacağı ifade edildi.

Yüzde 40-69 engele sahip vatandaşların 607,50 TL aylık alacağı, yüzde 70 ve üstü engele sahip olan vatandaşların ise 911,24 TL aylık alacağı bildirildi. Evde bakıma gereksinim duyan engellilere ve yaşlılara bakan vatandaşlara 1.652 TL aylık verileceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 12:07