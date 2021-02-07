Emekli Vatandaşlarımız İçin 450 Türk Lirası Yardım Geliyor! Aile Yardımı Nasıl Alınır?

Emekli vatandaşlarımız salgın döneminde kendilerine yapılacak destek ödemelerini bekliyordu. Birçok emekli vatandaşımız salgın döneminde ek işlerini bırakmak zorunda kalmıştı sağlık harcamalarına daha çok yüklenen vatandaşlarımız maddi anlamda zor günler yaşamaktaydı. Bu nedenle Türkiye Emekliler Derneği başta olmak üzere birçok dernek bakanlıkla ile destek ödemeleri için görüşmeler yapmaktaydı.

Emekli vatandaşlarımız içinse müjde bizzat Bakan tarafından geldi! KPDK toplantısı sonrasın emekli vatandaşlarımızın yüzlerini gülümsetecek gelişmeler yaşandı. İşte 450 Türk lirasında aile yardımına dair tüm detaylar haberimizde.

Emekli vatandaşlarımızın yüzlerini gülümsetecek gelişmelere dair haberler gelmeye devam ediyor. Yapılan KPDK toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanı olarak görevde olan Zümrüt Selçuk tarafından açıklamalar da bulunuldu. Bakan Zehra Selçuk aynı zaman emekli vatandaşlarımıza yönelik olması beklenen ek ödemelere de değindi.

Gelecek olan ek ödemelerle şüphesiz emekli vatandaşlarımızın yüzü gülecek kısa vadede olsa elleri rahatlayacak ve maddi açıdan daha da huzurlu hissedecekler. Ek ödemeye dair tüm ayrıntılar ise şu şekilde;

Emekli vatandaşlarımızın maaşlarına da ülkemizdeki birçok çalışan gibi ocak ayında enflasyon zammı gelmişti. Zammı ise emekli vatandaşlarımız yeterli bulmamış ve artan harcamaları karşısında sevinememişlerdi.

Memur olan vatandaşlarımız içinse her ay maaşlarına ek olarak bir de aile yardımı verilmektedir. Aynı yardımdan ise bu sefer de emekli vatandaşlarımıza verilmesi bekleniyor. Bunun içinse birçok dernek tarafından Bakanlık ile görüşmeler yapılıyor. KPDK toplantısının ardından ise emekli vatandaşlarımız aile desteğinden yararlanabilecekler. Bu uygulama bilhassa da 4C bağlamında emekli olan vatandaşlarımız için geçerli olacak.

EMEKLİLER İÇİN AİLE YARDIMI

13 milyon emekli vatandaşımızın olduğu ülkemizde Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun toplantısının ardından 450 Türk lirası aile yardımı verilmesi bekleniyor.

Bakan Selçuk ise bu konuda emekli vatandaşlarımızın yüzlerini güldürecek açıklamalar yaptı.

Bakan Selçuk, resmi sosyal medya hesabından KPDK toplantısının ardından emekli aile yardımı değil de başka sürprizler olacak dedi. Bu açıklamayla emekli vatandaşlarımız içinde ikramiye ödemelerine zam ihtimalleri gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Sayın Erdoğan ise konu hakkında memurlar gibi emekli vatandaşlarımızın da aile yardım ödemelerinin hakkı olduğunu belirtti. Eğer bu gerçekleşirse aylık 450 gibi bir artış emekli vatandaşlarımızı kesinlikle çok mutlu edecektir.

15 ŞUBAT

KPDK toplantısı ise 15 Şubat’ta yapılacak. Emekli vatandaşlarımız için aile yardımlarının yanı sıra ikramiyelere gelmesi muhtemel zamlar da görüşülecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşı geçen yıl itibariyle 1500 Türk lirası olmuştu. Şimdi ise bu miktarın 2 bin Türk lirasına çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.