Emekli Vatandaşlara Müjdeli Haber! 1600 Liraya Kadar Promosyon Verilecek

2021 yılına girmemizle birlikte zamlanan emekli maaşları ne yazık ki emekli vatandaşlarımıza yeterli olmuyor. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar zaten az maaş alan emeklileri daha da zorluyor ve bu kişiler bankalardan kredi çekmek veya devletten yardım almak zorunda kalıyor. Ancak tam burada kamu bankaları ve özel bankalar devreye giriyor ve vatandaşların kredi veya yardım almasına gerek kalmadan, karşılıksız olarak belirli miktarda promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli vatandaşlar tarafından yakından takip edilen emekli promosyonlarıher yıl zamlanmaya devam ediyor. Kamu bankalarının 500 lira ile 750 lira arasında verdiği emekli promosyonları, özel bankalarda 1600 liraya kadar yükseldi. Söz konusu promosyonların tutarı, kişinin aldığı emekli maaşına göre değişiklik gösteriyor. Emekli vatandaşların bupromosyon ödemelerinden yararlanmaları için bankalarla iletişime geçerek emekli maaşlarını kendilerinden alacaklarına dair 3 senelik taahhütname yapması gerekiyor. Bu durumdan haberdar olan emekli vatandaşlarımız “en yüksek emekli promosyonu veren banka”yı merak ediyor. Sizler için tüm bankaların emekli promosyonu tutarlarına haberimizde yer verdik.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş bankası 3 yıl boyunca İş Bankası’nda kalma taahhütü veren vatandaşlara maaşlarına göre promosyon verecek.Bu bağlamda 1500 liraya kadar maaşalan emeklilere 750 lira, 1500 ile 2500 lira arasında maaş alan emeklilere 875 lira, 2500 lira ve üzerinde maaş alan emeklilere 1000 lirapromosyon ödemesi yapılacak.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Banka şubeleri, müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, internet bankacılığından 3 yıl boyunca emekli maaşını İNG Bank’tan almayı taahhüt eden vatandaşlara, maaşlarına göre promosyon verileceği duyuruldu. Maaşı 1500 liraya kadar olan emekli vatandaşlarımıza 500 lira promosyon verilirken 1500 lira ile 2500 lira arasında maaş alan vatandaşlara 625 lira, maaşı 2500 lira ve üzerinde olan emeklilere ise 750 lira promosyon verilecek.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank’tan alma sözü veren ve 1500 liraya kadar maaş alan emeklilere 500 lira, 1500 lira ile 2500 lira arasında maaş alan emeklilere 625 lira, maaşı 2500 lirave üzerinde olan emeklilere 750 lira promosyon verilecek.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Denizbank,emekli vatandaşların müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve şubelerden başvuru yapıp 3 yıl boyunca emekli maaşını Denizbank’tan alma sözü vermeleri durumunda maaşlarına göre promosyon vereceğini duyurdu. Buna göre; maaşı 1500 liraya kadar olan emekliler 675 lira, maaşı 1500 ile 2500 lira arasında olan emekliler 850 lira, maaşı 2500 lira ve üzerinde olan emeklilere 1000 TL promosyon verilecek.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşı 1500 liraya kadar olan emekli vatandaşlara 850 lira, 1500 lira ile 2500 lira arasında maaş alan vatandaşlara 1050 lira, maaşı 2500 lira ve üzerinde olan emeklilere de 1250 lira promosyon verileceği Akbank tarafından açıklandı. Müşterilerin bu kampanyadan yararlanabilmesi için emekli maaşını 3 yıl boyunca Akbank’tan alacağını taahhüt etmesi gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Ziraat Bankası, bankayla iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak 3 yıl boyunca emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alacağının sözünü veren müşterilere maaşlarına göre promosyon veriyor. Bu bağlamdaemekli maaşı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira verilirken, 1500 lira ile 2500 lira arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 625 lira, maaşı 2500 lira ve üzerinde olanlara da 750 lira ödeme yapacak.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Şekerbank, 1500 liraya kadar emekli alan vatandaşlara 650 lira, 1500 lira ile 2500 lira arasında maaş alan vatandaşlara 800 lira, 2500 lira ve üzerinde olanlara ise 1000 lira promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Vatandaşların bu fırsattan yararlanmak için tek yapmaları gereken şey ise müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, banka şubeleri aracılığı ile emekli maaşını 3 yıl boyunca Şekerbank’tan alacağına dair taahhüt vermektir.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

En yüksek miktarda emekli promosyonu veren banka özelliğine sahip olan QNB Finansbank, emekli maaşını 3 sene boyunca QNB Finansbank’tan alma taahhüttü veren emeklilere 1.600 liraya kadar promosyon sağlamaktadır. Aylık 1.499 liranın altında maaş alan vatandaşlara 1.000 lira, aylık 1.500 lira ile 2.499 lira arasında maaş alan vatandaşlara 1.300 lira ve 2.500 lirave üzeri maaş alanlara 1.600 lira promosyon ödemesi veriliyor.

YAPIKREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

En fazla emekli promosyonu veren ikinci banka olan Yapı Kredi, vatandaşların banka şubelerine gitmelerine bile gerek kalmadan, online başvuru kanallarını kullanarak 3 sene boyunca Yapıkredi’de kalma sözü veren vatandaşlara promosyon veriyor. Maaşı 1500 liraya kadar olan emekli vatandaşlara 1000 lira, 1500 lira ile 2500 lira arasında olan emeklilere 1250 lira, 2500 lira ve üzerinde olan emeklilere 1500 lira promosyon verilecek.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Banka şubeleri, müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, internet bankacılığı aracılığı ile 3 yıl boyunca emekli maaşını Vakıfbank’tan çekme sözü veren vatandaşlara, maaşlarına göre promosyon verilecek. Maaşı 1500 liraya kadar olan emekli vatandaşlarımıza 500 lira promosyon verilirken 1500 lira ile 2500 lira arasında maaş alan vatandaşlara da 625 lira promosyon ödemesi yapılacak. Maaşı 2500 lira ve üzerinde olan emekliler ise 750 lira promosyon alacak.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alacağını bankaya başvuru yaparak taahhüt eden vatandaşlaraldıkları emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemesi alacak. Maaşı 1500 liraya kadar olan emekliler 800 lira, 1500 lira ile 2500 lira arasında olan emekliler 1000 lira, 2500 lira ve üzerinde olan emekliler de 1200 lira promosyon almaya hak kazanacak.

BANKANIZI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Birçok emekli vatandaşımız bir bankayla anlaşma yaptıktan sonra 3 yıl boyunca bankasını değiştiremeyeceğini zannetmektedir. Halbuki, daha cazip bir kampanya gördüğünüz anda maaş aldığınız bankayı anında değiştirebilirsiniz. Bu durumda, bankanızdan aldığınız promosyon ödemesi aylara bölünerek kaldığınız süre boyunca yapılan ödemeler geri iade edilir. Sonuç olarak 500 lira gibi bir promosyon ödemesi için anlaştıysanız, 1500 lira promosyon veren bir bankaya geçiş yapmak size her halükarda ek gelir imkanı verecektir.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 16:14