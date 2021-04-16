Emekli Vatandaşlara Bankalardan Müjdeli Haber! Halkbank ve Ziraat Bankası Faiz Oranları Düşürüldü

Son zamanlarda artan enflasyonla ve koronavirüsün meydana getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle pek çok vatandaş maddi olarak geçinmekte zorlanmaktadır. Salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler çok sayıda vatandaşın dükkanlarını kapatmasına ve işsiz kalmasına sebep olmuştur. Hal böyle olunca vatandaşlar nakit ihtiyacını bankalardan kredi çekerek karşılamaya çalışıyorlar. Ancak bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını son zamanlarda fazlasıyla yükseltmiş durumda.

Bazı bankalar, belirli kesimlere özel faiz oranları sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyaları hazırlamıştır. Çalışan vatandaşlara özel olarak hazırlanan kredi kampanyalarının yanı sıra çoğu banka emeklilere özel kredi kampanyalarını da duyurmuştur. Çoğu emekli vatandaşın ekonomik olarak sorun yaşadığı bu dönemdehangi bankanın daha avantajlı kredi imkanları sunduğunu merak edenler için emeklilere özel avantajlı kampanyalar ve düşük faizli kredi imkanı sunan bankalara haberimizde yer verdik.

Ödeme yöntemlerinde sağladığı kolaylıklarla ve faiz oranlarının diğer bankalara nazaran düşük olması ile öne çıkan Ziraat Bankası ve Halkbank’ın hazırladığı emekli ihtiyaç kredileri ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Ülkemizde uzun yıllardır hizmet veren ve en köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası, emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan veya önümüzdeki süreçte almayı kabul eden ve gerekli koşulları sağlayıp evraklarını eksiksiz bir şekilde teslim eden emekli vatandaşlara, özel faiz oranları ile ihtiyaç kredisi veriyor. Söz konusu ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 aya varan vade imkanı veriliyor ve yüzde 1,51 faiz uygulanıyor.Banka, ihtiyaç kredisi kampanyasının yanı sıra emekli vatandaşlara özel konut kredisi de sunuyor. Düşük faizli kredi çekmek isteyen vatandaşların bu kredi kampanyalarına başvuru yapmak için kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerini ziyarete gitmesi, internet sitesi ve uygulamalar üzerinden başvuru taleplerini iletmesi gerekmektedir.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

Maaşını Ziraat Bankası’ndan çeken emekli vatandaşlarımız 20 bin liralık ihtiyaç kredisi çekmesi durumunda, 36 ay vade seçeneğini kullanırsa yüzde 1,51 faiz oranı uygulanacaktır. Söz konusu kredi için aylık olarak ödenmesi gereken taksit tutarı ise 761,16 liradır.

HALKBANK EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından biri olan Halkbank, emeklilere özel olarak hazırladıkları kredilerle emekli vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyor. Düşük faiz oranları ve yüksek limitli krediler sunarak nakit ihtiyacı olan emeklilere adeta can suyu oluyor. Maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını Halkbank’a taşıyan emekli müşterilere,Özel Mutlu Emekli Kredisi kampanyası ile 36 aya varan vade seçenekleri ve yüzde 1.51 faiz oranı sunuluyor. Kredinin limiti ise 100 bin lira olarak belirlenmiştir. Söz konusu kredide müşterilerin kredi borçlarını rahat rahat ödeyebilmesi için çeşitli ödeme yöntemleri de sunulmaktadır. Müşteriler, kredi geri ödemelerini aylık ve eşit taksitli, artan ve taksitli, azalan ve taksitli, 3 ayda bir eşit ve taksitli, serbest bir şekilde ödemeli olarak yapabilir. Emekli vatandaşlara özel olarak hazırlanan bu kampanyadan yararlanmak için banka şubelerine gitmenize gerek bile yoktur. Başvurular online kanallar üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Banka tarafından belirlenen gerekli koşulları karşılayan vatandaşlar kendilerine en yakın Halkbank şubelerine giderek ya da Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube’ye giriş yaparak kolayca başvuru yapabilir. Banka şubelerinde yapılan başvurularda Halkbank’ın talep edeceği belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir. Haberimizin devamında ihtiyaç kredisi başvurularında gerekli olan belgelerden söz edeceğiz.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

Halkbank’ın emeklilere özel başlattığı Mutlu Emekli Kredisi kampanyasından yararlanan vatandaşlar 36 ay vade ile 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çekerse yüzde 1,51 faiz oranı uygulanacaktır. Bu kredi için belirlenmiş olan aylık taksit tutarı ise 3.805 liradır.

EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Bireysel kredi başvuru formu

-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

-Gelir belgesi

-Son 1 ayda alınmış ve kişinin adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası ya da ikametgah belgesi