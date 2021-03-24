Emekli Vatandaşlara 2.292 Lira Bayram İkramiyesi Müjdesi! 2021 Ramazan Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Bayram ikramiyeleri ile ilgili bir diğer merak edilen konu ise bu yıl zamlanıp zamlanmayacağı oldu. Tüm İşçi Emeklileri Derneği tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen talep mektubunda emekli ikramiyelerine son 6 dönemdir zam yapılmadığı belirtildi. Vatandaşlar da özellikle koronavirüs salgınının herkesi ekonomik olarak kötü etkilediği bu dönemde emekli ikramiyelerine zam yapılmasının vatandaşa adeta can suyu gibi geleceğini düşünüyorlar. Peki Ramazan bayramı ikramiyeleri ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları neler? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı), sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan kişilere Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi verilmektedir. Bunların yanı sıra; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlara ve bu kişilerin vefat etmiş olması durumundaonların hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır. Bayram ikramiyesi alabilecek.Söz konusu bayram ikramiyelerinden yeni emekli olan vatandaşlar da yararlanabilecek. Mayıs ayının sonuna kadar emekli aylığı bağlanmış olan vatandaşlar bu seneki 2 bayram ikramiyesini de alabilirken, Temmuz sonunda emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da Kurban Bayramı ikramiyelerini temin edebilecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

13 Mayıs ile 15 Mayıs 2021 arasında gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı’nın ikramiyesinin de geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 10 ve 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama yapıldığı zaman, ilgili haberi sitemizde bulabilirsiniz.

2021 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATAR?

Vatandaşlar tarafından merak edilen diğer ödeme de Kurban Bayramı’nda yapılacak olanikramiye ödemeleridir. 20-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödeneceği öngörülüyor. Yukarıda da söz ettiğimiz gibi, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine dair Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan henüz açıklama gelmedi.

2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramından önce verilecek olan 1000 lira ikramiyenin bu sene enflasyona endekslenerek zamlanması bekleniyor. Enflasyona endekslenmesi durumunda emeklilerin, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların bayram ikramiyelerine her sene bir önceki yıl yapılan enflasyonla doğru orantılı olarak zam yapılacak.

2021 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

İkramiyelere enflasyona endeksli olarak zam yapılmaması durumunda, vatandaşlaraher bayramda 1000 lira ikramiye verilecek.Yani totalde 2 bin lira ikramiye ödemesi yapılmış olacak.

Bu bağlamda, 2020 yılında gerçekleşen yüzde 14.60 enflasyona göre zam yapılırsa 1000 liralık ikramiye 1.146 liraya yükselecek veikramiye almaya hakkı olan vatandaşların eline iki bayramın toplamında 2.000 lira yerine 2.292 lira geçecek.

6 DÖNEMDİR ZAM YAPILMIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazılı bir mektup yollayan Tüm İşçi Emeklileri Derneği, bayram ikramiyelerinde 6 dönemdir artış yapılmadığı hatırlattı. TÜM EMEK-DER Yönetim Kurulu Başkanı olan Satılmış Çalışkan'ın imzasını taşıyan mektupta 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere 1000 lira olarak verilen bayram ikramiyelerinin 6 dönemdir aynı miktarda ödendiği belirtildi. 2018 yılının şartlarında bayramlarda ufak da olsa bir kurban alınabilirken, günümüz şartlarında bu ikramiyelerle bir kurbanın dörtte birinin bile alınamaz hale geldiği söylendi.

Yüzde 70 ’i asgari ücret altında bir aylıkla geçim ve yaşam mücadelesi veren yaşlıların bayram ikramiyesi ödeneklerinin makul bir seviyeye çekilmesi ve yıllık artışlarının da asgari ücret artışlarına endekslenmesi talep edildi.