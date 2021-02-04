Emekli Promosyon Ödemeleri 3.000 Liraya Kadar Yükseldi! Bankaların Yarışı Devam Ediyor

Pandemi sürecinde maddi sorun yaşayan emeklilere bankalardan güzel bir haber geldi. Yeni yıl kampanyaları dahilinde emekli promosyon ödemeleri yükseltildi. Kamu bankaları ve özel bankalardan maaşlarını alan emekli vatandaşlarımıza 3 bin liraya kadar prim ödemesi yapılıyor. Bu yazımızda emekli vatandaşlarımızın yeni yılda alacağı promosyon ücretleri, banka değişiklik hakkı ve tüm detaylar hakkında bilgiler vereceğiz.

ING BANK 3 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR

Tüm bankalar arasında en yüksek promosyon ödemesi 2021 yılında ING Bank tarafından yapılıyor. Banka tarafından güncellenen kampanyayla birlikte maaşını üç yıl boyunca ING Bank'tan almayı taahhüt eden veya maaşını taşıyan emeklilere 1250 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli vatandaşlarımızın otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda 500 lira ek ödeme, her ay 750 TL harcama sözüne ise 50 TL promosyon ödemesi yapılıyor. ING Bank aracılığıyla emekli maaşını alan vatandaşlara 3 yıl boyunca toplamda 3.000 TL ödeme yapılmaktadır.

KAMU BANKALARININ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli maaş müşterilerine aynı miktarda promosyon ödemesi yapmaktadır. Bu ödemeler maaş tutarına göre değişiklik göstermektedir.

1500 lira ve altın maaş alan emekliler için 500 lira

1500 lira ile 2500 lira arasında maaş alanlar için 625 lira

2500 lira üzerinde maaş alan vatandaşlarımız için 750 lira promosyon ödemesi yapılmaktadır.

DİĞER BANKALARIN PROMOSYON ÜCRETLERİ

Akbank emekli vatandaşlarımız için kamu bankalarıyla aynı ücret politikasını uygulamaktadır. İş Bankası 750 TL, 875 TL ve 1000 TL şeklinde promosyon ödemesi yapmaktadır. Garanti BBVA 1500 lira ve daha az maaş alanlar için 800 TL, 1500 -2500 TL arasında maaş alanlar için 1000 lira, 2500 liranın üzerindeki emekli maaşları için ise 1200 TL emekli promosyon ödemesi yapmaktadır.

MAAŞINIZI TAŞIYABİLİRSİNİZ

Bankaların güncel promosyon ödemelerinden geçmiş dönemde anlaşma imzalamış emekli vatandaşlarımızda faydalanabilir. Örneğin geçtiğimiz yıl bir bankayla 500 lira promosyon ödemesi için anlaştınız. Bu yıl 1250 lira promosyon ödemesi yapan bir bankayla anlaşarak maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bu durumda 36 ay kalma sözünüz için kalan vade hesaplanarak 500 lira tutardan düşülerek ödemeniz gerek tutar belirlenir. Böylece bankalar tarafından yükseltilen promosyon ödemelerinden sizlerde faydalanabilirsiniz.

BANKAYA BORCU OLANLARDA BANKASINI DEĞİŞTİREBİLİR

SGK uzmanları tarafından yapılan uyarı göre emekli vatandaşlarımızın kullandıkları bankaya borcu olması durumunda da bankalarını değiştirebileceği belirtildi. Kredi veya kredi kartı ödemenizin olması fark etmeksizin maaş bankanızı değiştirebilirsiniz.