Emekli Promosyon Ödemeleri 1750 Liraya Yükseldi! Tüm Emekliler Yararlanabilir

Vatandaşları kendi kurumları aracılığı ile emekli maaşı almaya ikna etmek isteyen bankalar bu hususta çok cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Emekli maaşının miktarına göre bankalar tarafından sunulan promosyon ödemesinin miktarı da değişiyor. Emekli maaşını kendi kurumlarına taşıyan vatandaşlara promosyon ödemesi yapan bankalar yapılacak olan ödemenin miktarını ve şartlarını kampanya kapsamında açıklıyor. Bankalar ise promosyon ödemesi karşılığında vatandaştan 36 ay boyunca kendi kurumları aracılığı ile emekli maaşı alma taahhüdü talep ediyor. Vatandaşların talep edilen taahhüt sözünü vermeleri durumunda promosyon ödemeleri peşin olarak yapılıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? En yüksek promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? Ne kadar emekli maaşı için ne kadar promosyon ödemesi yapılıyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm soruların cevabı haberin devamında...

Emekli olmaya hak kazanmış ve emekli aylığı bağlanmış olan vatandaşlara bankalardan promosyon müjdeleri ardı ardına geliyor. Müşteri kazanma yarışı için bankaların açıkladığı kampanyalarla çeşitli fırsatlar sunuluyor emeklilere. Bu kampanyalar genellikle emekli maaşlarını 3 yıl boyunca kendi kurumları aracılığı ile almayı taahhüt eden vatandaşlara bankalarca peşin ikramiye şeklinde yapılan bir bonus ödemesi şeklinde oluyor. Bunun yanı sıra bazı bankalar düşük faizli kredi ve vadeli mevduat faiz oranı bonusu benzeri avantajlar da sunarak emekli vatandaşların ilgisini çekmeye çalışıyorlar. Emekli olan vatandaşlar da kendilerine en uygun olan bankayı seçmek üzere araştırmaya koyuluyorlar.

YAPI KREDİ BANKASINDAN 1750 LİRA FIRSATI

Yapı Kredi Bankası emekli aylığı 2.500 Türk lirasının üzerinde olan vatandaşlara 1750 TL, emekli aylığı 1500 ve 2500 TL arasında olan vatandaşlara 1500 TL, emekli maaşı 1500 TL ve altında olan vatandaşlara ise 1200 TL promosyon ödemesini peşin olarak gerçekleştiriyor. Başvurular Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve mobil uygulaması aracılığıyla, müşteri hizmetlerini arayarak veya banka şubelerine müracaat ederek gerçekleştirilebiliyor. Emekli maaşı için talep edilen taahhüttün müşteri tarafınca edilmesi halinde promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon kampanyası için son başvuru tarihi ise 31 Mayıs.

AKBANK’DAN MAAŞINI ERKEN ÇEKME İMKANI

Akbank an itibari ile normalde maaş miktarına göre 500,625 ve 750 TL arasında değişkenlik gösteren promosyon ödemeleri gerçekleştiriyordu. Son başvuru tarihi 30 Nisan olan promosyon kampanyası kapsamında ise emekli maaşı miktarına bağlı olarak 850,1050 ve 1250 TL arasında değişen miktarlarda promosyon ödemesi yapacak. Akbank aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşları yatırılmadan 2 gün önce maaş çekme imkanı tanıyor.

1600 LİRA PROMOSYON ÖDEMESİ FIRSATI QNB FİNANSBANK’TA

QNB Finansbank da 1500 TL ve üzeri emekli maaşı için 1000 TL, 1500 ve 2500 TL arasında emekli maaşı için 1300 TL, 2500 TL ve üzeri emekli maaşı için 1600 TL promosyon ödemesi yapan avantajlı bankalar arasında.

İŞ BANKASI

İş bankası 1500 TL altında emekli maaşı için 750 TL, 1500 ve 2500 TL arası emekli maaşı için 875 TL, 2500 TL ve üzeri emekli maaşı için ise 1000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

ING BANK

Son başvuru tarihi 30 Nisan olan promosyon kampanyası kapsamında ING bank 1500 TL ve altı emekli maaşı için 675 TL, 1500-2500 TL arası emekli maaşı için 850 TL, 2500 TL ve üzeri emekli maaşı olanlar için ise 1000 TL promosyon veriyor.

DENİZ BANK’TAN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında Denizbank 675,850 ve 1000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon miktarı emekli maaşının miktarına göre değişkenlik gösteriyor.

ŞEKERBANK’TAN 300 LİRA BONUSTA HEDİYE

Şekerbank’ta ise maaş miktarına bağlı olarak 1300 TL’ye kadar promosyon ödemesi kampanyası devam ediyor. Şekerbank emekli maaşını kendilerinden alan müşterilerine ayrıca 1500 TL ve üzeri kredi kartı harcaması yapmaları halinde 300 Türk Lirası değerinde bonus hediye ediyor.

FİBABANK

FibaBanka da maaş aralığına göre değişkenlik gösteren promosyon ödemeleri yapıyor. Kampanya dahilinde yapılan promosyon ödemeleri 500, 625 ve 750 TL arasında değişkenlik gösteriyor.