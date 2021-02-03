Emekli Olmamaya Son! İşte Emekli Olmanızı Sağlayacak 7 Yol!

Emekliye ayrılmayı düşünen lakin belirli sebepler nedeni ile emekliliğe hak kazanamayanlar için bir takım yan yollar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan bu alternatifler sayesinde aktif olarak çalışan bireyler daha erken emekli olma şansı elde ediyor. İşte emekli olmak isteyip olamayanların derdine çare olacak alternatifler.

Aktif olarak çalışmakta olan tüm bireyler için en önemli hususlardan biri de emekli olmak. Çalışma hayatına yeni düzenlemeden sonra başlamış olan bireylerin 65 yaşına kadar aktif olarak çalışmayı sürdürmeleri bekleniyor. Lakin Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz yıllarda sigorta girişi yapılmış olanlara alternatif hesaplama şekilleri ile yeni dönem yönetmeliğinin gerektirdiğinden daha erken emekli olabilme şansı tanıyor.

ERKEN EMEKLİLİĞE GİDEN 7 YOL

Erken emekli olmak için bulunan alternatif seçeneklerin bazıları yalnızca çalışan kadın bireyler, bir kısmı yalnızca çalışan erkek bireyler bazıları ise cinsiyet fark etmeksizin tüm çalışanları kapsıyor. Sizler için tümünü derledik ve aşağıda belirttik.

1-) Çalışan kadın bireyler için doğum borçlanması yöntemi. Bu alternatif ile çalışan kadın bireyler 3 çocuk için doğum borçlanması yolu izleyebilirler. Bu sayede bir kadın toplamda 2160 gün erken emekli olma hakkına sahip oluyor. Yani çalışan bir kadın 3 çocuğu var ise 6 yıl daha erken emekli olma şansı yakalıyor.

2-) Bir alternatif de 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan kişiler için geçerli. Eğer belirtilen tarihten önce sigorta girişiniz var ise 15 yıl çalışma şartı ve 3600 gün ile emekliliğe hak kazanabiliyorsunuz. Eğer sigorta girişiniz bu tarihten sonra ise 4500 gün prim ve 25 yıl çalışmış olma şartı aranıyor.

3-) Bu alternatif ise erken çalışanlar için. Aynı kadın çalışanlardaki doğum borçlanması gibi çalışan erkek bireyler için de askerlik borçlanması mevcut. Bu alternatif ile çalışan erkek bireyler askerlikleri boyunca borçlanarak emekli olma tarihlerini yakınlaştırabilirler.

4-) Sağlık ile ilgili sorunları olanlar için alternatif. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık sorunu olan çalışan bireylerde yaş şartı aranmaksızın erken emekli olma şansı tanıyor. Malulen emekli olabilmek için ise 1800 gün prim zorunluluğu var.

5-) Çalışan engelli bireyler için alternatif. Engelli vatandaşlar sigorta başlangıç tarihlerine göre 15 yıl ve 3600 prim günü zorunluluklarını yerine getirdikten sonra emekli olabilirler.

6-) Fiili Hizmet Süresi Zammı ile çalışma hayatını bazı mesleklerde tamamlamış olan kişilerin sigorta sürelerine gün eklemesi veya işe giriş tarihinde değişiklik yapılabiliyor. Bu mesleklerde çalışanlar bu şekilde erken emekli olabiliyorlar.

7-) Bakıma muhtaç çocuğu olan kadınlar için erken emeklilik alternatifi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunduğu hizmet sayesinde bakımına ihtiyacı olacak seviyede engeli bulunan çocuğu olan kadınların 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki sigorta primlerinin dörtte biri toplam primlerine dahil ediliyor. Bu sayede eklenmiş olan toplam süre yaştan düşülerek erken emeklilik hakkı sağlanıyor.