Emekli Maaşlarıyla İlgili Tartışma Yaratan Gelişme! Milyonları İlgilendiren Emekli Maaşındaki Son Dakika Gelişmesi Hayal Kırıklığı Yarattı

2021’e girerken, henüz emekli maaşı zam oranı belli olmadı. Türkiye genelinde 13 milyonu aşkın vatandaşı yakından ilgilendiren 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? konusu gündemden düşmemeye devam ediyor. Sürekli yeni bilgi ve iddiaların ortaya atıldığı emekli maaşı zammının belirlenmesi sürecinde çok fazla bilgi kirliliği bulunuyor. Merkez Bankası’nın 2020 Aralık ayı enflasyon değerini açıklamamış olması ve piyasadaki spekülatif faktörler nedeni ile 2021’de emekli maaşı ne kadar olacak? sorusu endişe yaratıyor.

Son günlerde henüz netlik kazanmayan 2021 emekli maaşı tutarı ile ilgili olarak çok fazla iddia gündeme geliyor. Özellikle 2021 en düşük emekli maaşı ve 2021 en yüksek emekli maaşı ile ilgili olarak para piyasaları uzmanları ve ekonomistler tarafından farklı tahminler yürütülüyor. Ekonomiden gelen son veriler üzerinden yapılan analizler ile 2021 yılında emeklinin alacağı maaş tutarı hesaplanıyor. Bu süreçte Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan veriler ise gelecek yıl emeklinin alacağı maaş tutarına önemli bir ışık tutuyor.

TÜİK TÜFE Oranlarını Açıkladı

Merkez Bankası Aralık Ayı Enflasyon Oranını Açıklamadı

TÜİK tarafından kısa bir süre önce 2020 TÜFE oranları açıklaması geldi. TÜİK’in açıklamasına göre TÜFE oranları 14.03% seviyesine kadar yükseldi. Bu orana göreveoranlarının ise 6.35% oranında olacağı şeklinde bir beklentinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Merkez Bankası tarafından açıklanacak Aralık 2020 enflasyon oranı değerleri ise hem emeklinin hem de memurların 2021 maaş zam oranlarını belirleyecek. Ancak Merkez Bankası tarafından 2020 Aralık ayı enflasyon oranı 4 Ocak itibariyle açıklanacak. Bu nedenle şu an için ortada dolaşan Aralık ayı enflasyon oranları tamamen Merkez Bankası ekonomistlerin piyasaya ve ekonomiye göre yapmış oldukları analizler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ancak enflasyon oranlarına göre emekli maaşı zam oranı seviyesinin 8% düzeyinde olacağı beklentisini ortaya çıkartıyor. 2021 emekli maaşı ne kadar olacak sorusu ancak enflasyon oranı açıklandıktan sonra belli olacak. Emekli maaşlarında ortalama olarak 286 TL seviyesinde bir ek ödeme yapılacak gündemdeki en dikkat çeken konu oldu.

Enflasyona Göre Ek Ödemeler Emekli Maaşlarına Yansıtılacak?

Merkez Bankası’nın 2020 Aralık ayı enflasyon oranı açıklamasına yönelik iddia edilen tahminlerin doğru çıkması durumunda ek ödemeler emekli maaşlarına yansıtılacak. 2020 Temmuz ayı TÜFE oranı 0.58 olarak açıklanmıştı. Bu oran Ağustos ayı için 0.86 olarak açıklanmıştı. Eylül ayında 0.97, Ekim ayında 2.13 ve Kasım ayında 0.30 oranında açıklanmıştı. 2020 ikinci 6 aylık dönemin son ayı olan Aralık ayı için henüz açıklama gelmemişken 5 aylık döneme bakıldığında TÜFE oranı 6.84% olarak açıklandı. Merkez Bankası aynı dönem anketine göre enflasyon oranı ise 12.47% oranında belirlendi.