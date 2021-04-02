Emekli Maaşınızı 1000 Liraya Kadar Arttırabilirsiniz! Emekli Maaşı Nasıl Yükseltilir?

Çeşitli meslek kollarında çalışan veya emekli olan milyonlarca vatandaşne zaman emekli olacağını, ne kadar emekli maaşı alacağını ve emekli maaşını nasıl arttıracağını merak ediyor. Kişilerin alacağı emekli maaşları belirlenirken öncelikle iş hayatında ne kadar süredir yer aldığı ve ne kadar kazanç elde ettiğine bakılmaktadır. Ancak vatandaşların emekli olduklarında alacakları maaş miktarını arttırması için pek çok yol bulunmaktadır. Bu haberimizde, emekli maaşını yükseltmek için yapılacaklara ve “SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı nasıl yükseltir?” sorusunun yanıtına yer vereceğiz.

Bir süredir çalışma hayatında yer alan ve emeklilik zamanı gelen vatandaşların alacakları emekli maaşları çeşitli faktörlere göre belirlenmekte ve bazı yöntemlerle bu maaşın miktarı arttırılabilmektedir. Sizler için, emekli maaşını arttırma yollarını ve emekli maaşını belirleyen faktörleri araştırdık.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Emekli maaşının miktarının belirlenmesinde kişinin aylık kazancı en önemli etkenlerden birisidir. Bu nedenle, işverenlerin maaşınızı asgari ücretten göstermesine izin vermeyin ve emekli maaşı için başvuru yaparken maaş bordrosu verin. Bunların yanı sıra; brüt kazancınıza ikramiye, prim, kira yardımı gibi nakit ödemelerinizi de eklettirmeyi unutmayın.

MAAŞINIZI SGK TAVANDAN BİLDİRİN

Hem SSK’lıların hem de Bağ-Kur'luların, son 3 yılda maaşlarını SGK tavandan bildirmesi durumunda emekli maaşı 800 liraya kadar artacaktır.Bunun yanı sıra, kişinin emekli maaşı belirlenirken, ne kadar uzun süre çalıştığına değil brüt maaşına yani prime esas kazancına bakılmaktadır. Bu nedenle emeklilik başvurusu yaparken yüksek kazanç bildirirseniz de hem daha erken emekli olabilirsiniz hem de daha yüksek emekli maaşıalma hakkı elde edebilirsiniz.

2000 SENESİ VE ÖNCESİNDE ÇALIŞAN VATANDAŞLAR DİKKAT

Emekli maaşı hesaplaması yapılırken prim ve kazancınızın yanı sıra2000 senesi ve öncesinde çalışıp çalışmadığınıza da bakılmaktadır. Eğer 2000 yılından önce çalıştıysanız emekli maaşınızda artış olacaktır. Bununla birlikte, emekli maaşı belirlenirken yaş faktörü de büyük önem taşımaktadır. Kadınların 50 yaşından sonra, erkeklerin de 55 yaşından sonra çalıştığı her yıl emekli maaşını yüzde bir arttırmaktadır. Örneğin;60 yaşında emekli olan bir erkeğin emekli maaşı yüzde 5 artacaktır.

SSK MI BAĞKUR MU DAHA AVANTAJLIDIR?

Herkesin bildiği üzere, SSK’dan emekli olmak BAĞ-KUR’dan emekli olmaktan daha avantajlıdır. Emekli olmak için hem SSK hem BAĞ-KUR seçeneğiniz varsa kesinlikle SSK’yı seçin. 2000 yılından önce BAĞ-KUR’a kayıtlı olup SSK’ya geçen vatandaşların emekli maaşı yüzde 15-20 oranında artar.

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUNUZ KİŞİLERİ BİLDİRİN

Emekli olmak isteyen kişilerin başvuru yaparken tahsis formu doldurması gerekmektedir. Kişinin bu forma bakmakla yükümlü kişilere eş, çocuk, anne gibi yakınlarını eklemesi durumundaemekli maaşı yükselecektir.

EK İŞİNİZİ BİLDİRİN

Vatandaşların çalıştığı ek bir iş varsa ve bu işte sigortalı bir şekilde çalışıyorsa kişinin emekli maaşı da yükselir. Örneğin; ilk işinden 2000 lira maaş alan bir vatandaşın, ek işinden elde ettiği gelir 1000 liraysa bu vatandaşın emekli aylığı yüzde 50 artacaktır.

HİZMET TESPİT DAVASI AÇIN

Kişinin çalıştığı yer sigorta yapmadıysa, geç yaptıysa ya da SGK’ya doğru bir şekilde bildirmediyse emekli maaşınızın miktarı düşer. Siz de böyle bir durum yaşadıysanız “hizmet tespit davası” açarak emekli maaşınızı tekrar yükseltebilir ve hakkınızı alabilirsiniz.

BORÇLANMA HAKKINIZI KULLANIN

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlar, doğum yapan kadınlar ve askerlik yapan erkekler borçlanma hakkından yararlanarak emekli maaşlarını yüzde 70’e kadar arttırabilir. 2000 senesinden önce yurtdışında ikamet ettiyseniz, doğum yaptıysanız ya da askere gittiyseniz borçlanma seçeneğini kullanabilirsiniz.