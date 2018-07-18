Emekli Maaşı Zammı Bu ay Yatacak Mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ve ek ödemeleri 17 Temmuz’dan itibaren hesaplarına yatırılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, maaşları yüzde 9.17 artan, ek ödemeleri de buna bağlı olarak zamlanan yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre yatırıyor.SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri dün başladı. Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Temmuz’da yani dün, 7 olanlar bugün, 5 olanlar yarın zamlı ödemelerini hesabında görecek. Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara 26 Temmuz’da maaşları yatırılmış olacak.Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25’i ile 28’i arasında zamlı maaşlarına kavuşacak. SSK ve Bağ- Kur emekli maaşlarında Haziran 2018 itibarıyla en yüksek maaş 4 bin 481 lira seviyesinde bulunuyordu. En yüksek maaş yüzde 9.17’lik Temmuz zammı ile birlikte 410 lira 93 kuruş artarak 4 bin 892 liraya ulaşmış oldu.En yüksek maaşı alan emeklinin eline Haziran 2018’de ek ödemeyle ile birlikte 4 bin 660 lira geçiyordu. Bu artış ile birlikte 5 bin 87 lira geçecek. Böylece en yüksek maaşta 427 liralık artış yaşanacak.

EN AZ ARTIŞ 86 TL OLDU

Bağkur esnaf emeklilerinin en düşük maaşı bin 405 liradan bin 533 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinin en düşük maaşı 988 liradan bin 79 liraya çıktı. SSK’lılarda en düşük maaş 2000’den önce emekli olanlarda bin 569 liradan bin 713 liraya, 2000’den sonra emekli olanlarda 935 liradan 86 lira artışla bin 21 liraya ulaşmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 10:18