Emekli Bayram İkramiyesi 2500 TL Olacak MI? İkramiye Tarihleri Açıklandı

Covid-19 salgınıyla birlikte başlayan ekonomik zorluklar yıl boyu her kesimden vatandaşımızı derinden etkiledi. Enflasyon ve kur artışına bağlı olarak alım gücü düşerken, yapılan maaş artışları hiçbir kesimden vatandaşımızı tatmin etmedi. 2020 yılı içerisinde alınan kararla en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltilse de, emekliler geçim sıkıntısı yaşamaya devam ediyorlar. Bu yazımızda 2021 yılında emeklilere yapılacak ödemeler, primler ve promosyonlar hakkında bilgiler vereceğiz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2500 TL

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri emekli bayram ikramiyelerine 2021 yılında ne kadar zam yapılacağı hakkında. Mecliste yapılan görüşmeler neticesinde emeklilere her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin arttırılması gündeme geldi. Bilindiği üzere her yıl yaklaşık 10 milyon emekliye Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde 1.000 TL ikramiye dağıtılıyor. TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı enflasyon rakamıyla birlikte emeklilerin mağdur olmaması adına bayram ikramiyelerine de zam yapılacağı iddia edildi. Enflasyon oranıyla aynı oranda zam yapılması durumunda emekliler 2021 yılında 1.250 TL bayram ikramiyesi alacaklar. İki bayramdan için toplamda 2.500 TL emeklileri bekliyor olacak.

2021 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan bayramı ve kurban bayramı tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, emeklilere ödenecek ikramiyelerin de tarihleri netleşti. Buna göre 2021 yılında ödenecek primlerin tarihleri şu şekilde:

2021 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi 10 Mayıs - 12 Mayıs tarihleri arasında,

2021 Kurban bayramı emekli ikramiyesi 12 Temmuz - 16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

1000 LİRAYA VARAN PROMOSYON ÖDEMELERİ

Bankalar tarafından 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler yeni yılda bankaların promosyon kampanyalarından yararlanabilecekler. Geçtiğimiz yıl bankalar sıkı bir yarış içerisindeydiler. Bu yarış 2021 yılında da devam ediyor. Emeklilere maaşlarını 3 yıl süreyle aynı bankadan çekme şartıyla bankalar tarafından bir kereye mahsus prim ödemesi yapılıyor. Bu prim ödemeleri 500 liradan başlayarak 750 TL ve 1000 TL gibi rakamlara çıkabilmektedir. Üstelik bazı bankalar prim ödemelerine ek olarak emeklilere cazip avatajlarda sunmaktadır. Bunlardan bazıları; düşük faizli kredi, yüksek limitli nakit avans gibi.

Öte yandan, 2021 emekli maaş zammı heyecanla bekleniyor. Pandemi sürecinde ekonomik sorun yaşayan emeklilere maaş zammıyla birlikte bayram ikramiyesi müjdesi de heran gelebilir. İlgili teklifin kabul edilmesi durumunda emekliler 2021 yılında 2500 lira bayram ikramiyesi ödemesi alabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin olağan toplantısında yaptığı konuşmada yeni reform paketinin kamuoyuna duyurulmak için hazır olduğunu belirtmiş, beklentileri yükseltmişti. Muhtemelen önümüzdeki hafta açıklanacak olan reform paketinde emekliler için ne gibi düzenlemeler olacak hep birlikte bekleyip göreceğiz.