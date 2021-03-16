Elvan: Esnafa yönelik vergi muafiyeti kalıcı olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart 2021 tarihinde Ekonomi Reform Paketi'ni açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, söz konusu pakete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Yol haritası belirlendi"

Elvan, sivil toplum kuruluşlarının düşüncelerinin ve Türk milletinin isteklerinin ele alınmasıyla birlikte Ekonomi Reform Paketi'nin hazırlandığını belirterek, her bir madde için ciddi bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Yönetmelik konusundaki faaliyetlerin genel olarak tamamlandığını duyuran Elvan, koronavirüsten sonraki süreç için yol haritasının belirlendiğini ifade etti.

"Nakit yatırım teşvikleri hayata geçirilecek"

Elvan, Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin farklı ülkelerin Hazine ve Maliye Bakanlığından ayrıntılı bir açıklama istediğini belirterek, nakit yatırım teşviklerinin hayata geçirileceğini kaydetti. Yapıcı eleştirilere daima açık olunduğuna dikkat çeken Elvan, yabancı yatırımlarla görüşüleceğini ve söz konusu yatırımcılara da Ekonomi Reform Paketi'nin ayrıntılı bir biçimde aktarılacağını söyledi.

"Fırsat penceresine sahibiz"

Elvan, AB (Avrupa Birliği) ülkeleri dâhil G20 büyükelçileri ile görüşmede bulunulacağını belirterek, söz konusu büyükelçilere Ekonomi Reform Paketi'nin aktarılacağını ifade etti. Ertelenmiş isteklerle karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Elvan, Türkiye'nin kritik bir fırsat penceresine sahip olduğunu söyledi. Elvan, Ekonomi Reform Paketi aracılığıyla bu fırsatların değerlendirileceğini kaydetti.

"Bütçe disiplini önemli"

Kamu maliyesi alanında bütçe disiplininin kritik bir önem arz ettiğini belirten Elvan, şimdiye dek mali disiplinden hiçbir şekilde taviz verilmediğini aktardı.

"Takvim hazırlandı"

Elvan, Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin takvimin hazırlandığını ve en geç 23 Mart Salı günü söz konusu takvimin ayrıntılı bir şekilde paylaşılacağını söyledi. 3 ayda bir takip toplantılarının düzenleneceğini belirten Elvan, böylece Ekonomi Reform Paketi'nin başarısının ele alınacağını ve Türk milletinin takdirine sunulacağını dile getirdi.

"Vergi muafiyeti kalıcı hale gelecek"

Elvan, basit usule tabi tutulan esnafa yönelik gelir vergisi muafiyetinin 2021 senesinin kazançlarıyla hayata geçirileceğini ve kalıcı bir şekilde uygulanacağını duyurdu.

"Kamu taşıtlarının kullanımında verimlilik artırılacak"

Kamu Filo Yönetim Sistemi'nde iyileştirme yapılacağını aktaran Elvan, kamu taşıtlarının temini, kullanımı ve tasfiyesi gibi konularda verimlilik artırılacağını söyledi. Kamu sektöründe taşıtlara ilişkin maliyet ve envanter bilgilerinin uygun bir şekilde kaydedileceğini belirten Elvan, taşıt tedarikinin ihtiyaç analizleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini aktardı.

"Ortak taşıt alma sistemi hazırlanacak"

Elvan, hizmetler doğrultusunda taşıtlarda standardizasyon uygulanacağına dikkat çekerek, kiralama ve satın almanın toplu bir şekilde tedarik edileceğini ve ortak bir taşıt alma sisteminin hazırlanacağını duyurdu.

"Sertifikasyon sistemi geliştirilecek"

Kamu ihaleleri konusunda sertifikasyon sisteminin geliştirileceğini aktaran Elvan, şirketlerin yetkinlik ve liyakat ölçütlerinin Türk milleti ile paylaşılacağını dile getirdi. Elvan, Sağlık Bakanlığı tarafından kana ilişkin test hizmeti alımının istendiğini belirterek, ihaleden önce ölçütlerin tespit edileceğini ve Türk milleti ile paylaşılacağını söyledi. Test hizmeti sunmak isteyen şirketlerin söz konusu ölçütlere uygun şekilde müracaat edeceğini kaydeden Elvan, ölçütlere tamamen uyan şirketin sertifikasyon sistemine alınacağını dile getirdi.

"Yeşil üretime yönelik desteklerde artış olacak"

Elvan, yeşil organize sanayi bölgelerinin oluşturulacağını ifade ederek, yeşil üretime yönelik AR-GE desteklerinin artırılacağını duyurdu.

"Sanayileşme olacak"

İstanbul'dan ziyade farklı şehirlerde sanayileşmenin hayata geçirileceğini kaydeden Elvan, yeni nesil ihtisas serbest bölgelerinin devreye alınacağını söyledi. Elvan, EximBank garanti fonunun geliştirileceğini belirterek, altın konusunda çeşitli önlemlerin alındığını ve kıymetli madenlerin ithalatından sonraki aşamaların artık daha şeffaf bir şekilde ortada olacağını ekledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 11:50