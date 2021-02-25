Elvan: Ekonomik reformlarda sona gelindi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, yeni sivil anayasanın Türk milletiyle beraber hazırlanacağını belirterek, bu şekilde Türkiye'nin darbe anayasası ile yönetilmesine son verileceğini dile getirmişti. Böylece 2023 vizyonuna ulaşılacağını kaydeden Erdoğan, 2 Mart Salı günü İnsan Hakları Eylem Planı'nın duyurulacağını söylemişti. Erdoğan, diğer hafta ise ekonomik reform paketine ilişkin ayrıntıların paylaşılacağını ifade etmişti.

Bakan Elvan'dan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomik reformlara ilişkin yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu.

Bakan Elvan, Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform politikalarına dair ayrıntıları paylaşacağını duyurdu. Elvan, 2021 senesinin "reformlar senesi" olarak anılacağını söyledi.

Hangi ekonomik reformlar yapılacak?

Ekonomik reformlar dâhilinde Türkiye'ye yabancı sermaye yatırımlarının çekilmesi hedefleniyor. Söz konusu hedef doğrultusunda çeşitli sıkıntıların tespit edildiği ve bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik harekete geçileceği ifade ediliyor. İzin alınan ancak yerel ve merkezi bürokrasi tarafından engellenen yabancı sermaye yatırımlarının sorunlarını ortadan kaldırılacak idari düzenlemelerin getirileceği belirtiliyor. Yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla bürokratik engellerin önüne geçileceği belirtiliyor. Aynı zamanda yatırım güvencelerinde artış olması için farklı maddeler değerlendiriliyor.

Öte yandan, kamu ihale yasasında gerçekleştirilecek olan düzeltmelerin de ekonomik reformlar dâhilinde olacağı ifade ediliyor. Yerli sermaye lehine olacak şekilde ayrıcalıklara son verilmesi isteği ele alınıyor. Söz konusu yasada eşit rekabet için çeşitli değişikliklere imza atılacağı belirtiliyor.

Yeşil ekonomi dönüşümü hususunda da çeşitli maddelerin olacağı ifade ediliyor. AB'nin (Avrupa Birliği) Türkiye'den uyum talebinin olduğu biliniyor. Yasal değişiklikler ile AB'nin (Avrupa Birliği) itirazlarının sona erdirilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda bazı maddelerin belirlendiği ancak yeşil ekonominin desteklenmesi yerine yalnızca itirazları ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılması muhtemel görünüyor.

Mali kontrol yasasında bütçe tasarrufu adına değişiklik yapan maddelerin belirleneceği tahmin edilirken, yapısal olarak herhangi bir mali reform beklenmediği ifade ediliyor.

Sıkı para politikası devam etmeli!

Yabancı sermaye yatırımları için sıkı para politikasının sürdürülmesi gerekiyor. Aynı zamanda enflasyonun düşeceğine dair hem iç güvenin hem dış güvenin kurulması gerekiyor. Ekonomide kalıcı istikrarın sağlanması için birçok adım atılması gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 09:26