Elon Musk’tan Kripto Piyasasına Tweet ile Manipülasyon

Elon Musk tarafından atılmış olan son tweet ile Bitcoin ve bunun yanı sıra tüm alt coinlerin sert bir şekilde düştüğü öğrenildi. Gündemde yer alan konular arasında Elon Musk'ın atmış olduğu tweet ile kripto piyasasının manipüle edildiği ve piyasalara Elon Musk darbesinin geldiği şeklinde yorumlar yapıldı. Musk'un atmış oldu Bitcoin ile ilgili Tesla tweeti ardından piyasalarda değişiklikler meydana geldi. Tesla ve Spacex’in patronu olan Elon Musk piyasalarda değişiklikler yaşanmasına sebep oldu. Yapılan açıklama ardından Bitcoin ile ilgili ciddi bir düşüş meydana gelirken alt coin’lerde de değişiklikler yaşandığı dikkat çekti. Konu ile ilgili olarak yapılan yorumlar arasında Bitcoin ve dogecoin manipülasyonları ile ünlü isim olan Elon Musk’ın kripto para piyasasına adeta bir darbe vurdu söylenildi.

Elon Musk, çevreye vermiş olduğu zarar sebebi ile Tesla'nın Bitcoin ile ödeme kabulünü sordurdu. Bunun yanı sıra Bitcoin fiyatının 47 bin dolara gerilemesi dikkatleri çeken bir gelişme olarak görüldü. Ani olarak kripto para borsalarında Bitcoin’in sert bir düşüşe geçmesi ardından yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Bitcoin ile eş zamanlı olarak tüm alt coin'lerde de gerilemeler meydana geldi. Yaşanan sert düşüş ardından gündem haline gelen Elon Musk için sosyal medya hesaplarından binlerce tweet atıldı ve sosyal medyanın gündeminde bu konu yer aldı.

Dünyanın en önemli elektrikli araç üreticisi şirketlerinin başında gelen Tesla patronu olan Elon Musk, önceki aylarda Tesla kasalarında tutmuş olduğu yüksek miktarda Bitcoin'i nakite çevirmişti ve bu sayede milyon dolarlarca para kazandığı haberi öğrenilmişti. Bununla birlikte atılan tweetler ile piyasalar da manipüle edilmeye devam etti ve yaşanacak olan sonraki gelişmeler merak konusu oldu. Daha önce de benzer şekilde manipülatif açıklamalar yapan ve gündemdeki yerini korumak isteyen Elon Musk, bu sabah da atmış olduğu tweet ile neredeyse tüm dünya üzerinde enteresan sayılabilecek gelişmeler yaşanmasına sebep oldu. Elon Musk tarafından atılan tweet ile piyasalarda ciddi anlamda değişiklikler meydana geldi ve sosyal medyanın gündemi bu konu oldu.