Elon Musk’ın Şirketi Tesla Bitcoin Almıştı: Otomobilden Bir Yılda Edilen Kârdan Çok Kazandı!

ABD’li ünlü iş insanı Elon Musk, kurucusu olduğu Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin imza attığı işler kadar, ilginç hamleleriyle de gündem oluyor. Musk 8 Şubat tarihinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC’e şirketin 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamıştı. Buna ek olarak Tesla, Bitcoin ile ödeme kabul etmenin sinyallerini de vermişti.

1 ayda 1 milyar dolar kâr!

Bir yatırım şirketinde çalışan teknoloji analisti, Tesla’nın Bitcoin alması ile ilgili olarak, “Hesaplamalarımıza göre son bir ayda Tesla yaklaşık 1 milyar dolar kâr elde etti... Şirket Bitcoin yatırımları üzerinden, 2020'de sattığı elektrikli araçlardan kazandığından daha fazla gelir elde etme yolunda ilerliyor.” dedi.

Tesla’nın açıklamasından sonra Bitcoin rekor kırdı

Tesla’nın SEC’e gönderdiği Bitcoin alım bilgisinin ardından Bitcoin 30 bin dolarlı seviyelerdeyken yüzde 14 yükselmiş ve 43 bin dolara çıkmıştı. Bunun ardından hızlı yükselişini sürdüren Bitcoin, şu anda 58 bin dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri geçtiğimiz cuma günü 1 trilyon doları geçmiş ve dünyanın en değerli 10 varlığı arasına girmişti. Tesla’nın, yatıım politikasında dijital varlıklara yöneleceğini belirtmesi, Bitcoin’in rekora giden yolunda önemli bir açıklama oldu.