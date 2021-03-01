Elon Musk'tan Dogecoin Almamak Pişmanlık Uyarısı

Elon musk bilindiği üzere dogecoin ve bitcoin üzerinde sıkça duran uzay bilimleri, aya roket fırlatan, tesla kurucusu ceo olmasının yanı sıra kripto para yatırımcısıdır. Şubat ayı başında paylaşmış olduğu dogecoin tweet i ile %600 büyüme sağlayan dogecoin ile ilgili her geçen gün yeni bir tweet atmaya ve büyümesine katkıda bulunuyor.

Bu haberin yazıldığı 22: 15 sıralarında paylaştığı son tweetinde, 'pişmanlık' ile ilgili attığı tweetin ardından dogecoini koruyan asker resmi paylaşarak, dogecoinin koruma altında olduğunu ve geçtiğimiz hafta düşmeye başlayan piyasada yükselmek adına uyuduğu anlamı taşıyan resim paylaştı. Paylaşımı ardından dogecoin hızlı bir yükselişe girerken, dogecoin hakkında soruşturmasından sonra dogecoine desteğini bırakmayacak gibi gözüküyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 23:32