Elektrik, Doğalgaz, Su ve Elektrik Faturası borçları Devlet Tarafından Ödenecek

Korona Virüs vatandaşın gelir seviyesinin bir anda değişim göstermesine neden olmuştur. Virüs yüzünden normal şartlarda ödenebilen;

Elektrik,

Su,

Doğal gaz gibi faturaların ödenmesinde sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.

Sıkıntıların nedeni işyerlerinin büyük oranda kapatılmasıdır. Kapanmayan işyerleri ise faaliyetlerine belirsiz bir sürede ara vermek zorunda kalmıştır. Zira salgının yayılma hızı ancak bu gibi önlemler çerçevesinde aza indirgenmiştir. Önlemlerin ne kadar daha devam edeceği hakkında şimdiden bir şey söylemek mümkün değildir. Bu neden yüzünden pandemi yardımları yapılmaya aralıksız şekilde devam edilmektedir. Devlet, vatandaşların fatura ödemelerine de destek olacaktır.

Devletten Fatura ve Kira Desteği Geldi

Devlet pandemi yardımlarının içerikleri vatandaşların yaşadıkları sıkıntılara göre belirlenmektedir. Bu çerçevede pek çok vatandaşın ana gider kalemlerini ödeyememeleri yüzünden faturalar konusunda yardım yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde hali hazırda elektrik faturası için özel bir destek kampanyası devam etmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşların faturalarının bir bölümünü üstlenmektedir. Üstlenmenin ne kadarlık tutar için olacağı ise hanede bulunan kişi sayısına göre belirlenmektedir. Yaşanan salgın sadece bu gibi yardımların kapsamının artırılmasını sağlamıştır. Fatura yardımı isteyenler başvurularını bireysel şekilde tamamlayarak istedikleri yardımı temin edebilmektedir.

İhtiyacı Olan Vatandaşlara Hibe Desteği Yapılacak

Salgından en çok etkilenen kesimler;

KOBİ’ler,

Küçük işletmeler,

Esnaflar olarak sıralanabilmektedir.

Pek çok esnaf, salgın kapsamında dükkanını hiç açamamıştır. Bu da otomatik olarak normalde karşılanabilen giderlerin karşılanamamasına neden olmuştur. Devletten esnafa destek kampanyası da bu neden yüzünden gündem oluşturmuş durumdadır.

Devlet yardımları sadece esnaf üzerine yoğunlaşmamıştır. Salgından olumsuz olarak etkilenen vatandaşların tümü için toplu yardım paketleri yola çıkmıştır. Devlet, kamu idaresinde olan kurumlar ile alakalı zaten kesin kararlar almaktadır. Bakanlıktan gelen açıklamalar özel sektörde yer alan firmalarla da görüşme içerisinde olunduğunu göstermektedir. Böylelikle kira ya da fatura gibi ana ödemeler daha kolay şekilde gerçekleşecektir.

Devletten hibe desteği almak da salgın döneminde daha kolay şekilde gerçekleşmektedir. Zira özellikle esnaflar faizsiz, geri ödemesiz alternatif maddi desteklere sahip olabilmektedir. geri ödemeli olan nakit ödemelerde ise erteleme kampanyaları olduğunun altı çizilmektedir.

Kredi Ödemelerinde de Yardım Yapılacak

Salgın döneminde vatandaşların en çok sıkıntı yaşadıkları konulardan biri de kredilerdir. Zira pek çok bireyin bankalara kredi borçları bulunmaktadır. Ya da salgın döneminde meydana gelen nakit ihtiyaçlarını giderebilmek adına kredi çekmiş olanların sayısı da fazladır. Banka kredilerinin ödenebilmesi açısından da devlet desteği gelmiştir. Zira kamu bankaları;

Kredi ödemelerinin ertelenmesi,

Kredi faiz oranlarının güncellenmesi,

Düşük faizlerden kredi çekilebilmesi gibi yenilikleri resmi olarak duyurmuştur.

Salgın kapsamında ilk destekler kamu bankalarından gelmiştir. Ancak zaman içerisinde özel bankaların da destek kampanyalarına katıldıklarını söylemek mümkündür. Siz de bu sayede banka bazında araştırarak destek sistemlerinden istifade edebilirsiniz.

Esnafa Büyük Destek!

Devlet, esnafa hibe desteği yapacağının da altını çizmektedir. Fatura ve kira ödemeleri sadece evlerin ana giderlerini oluşturmamaktadır. Ülkemizde pek çok esnafın işyeri kiradır. Salgın yüzünden açılamayan işyerlerinin kira ödemelerinde de sıkıntılar yaşanmaktadır. Açılsa bile kira ve fatura ödemelerine yetecek kadar gelir elde edemeyen işyerlerinin sayısı da çok fazladır. Bu neden yüzünden esnaf için;

Büyükşehirlere 750 TL,

Diğer şehirlere 600 TL kira desteği yapılması kararı alınmıştır.

Kira desteği konusunda 3 aylık bir devamlılık süresi öngörülmektedir. Ancak salgının daha ne kadar devam edeceği bilinmemektedir. Bu neden yüzünden desteğin yenilenip yenilenmeyeceği bilinmemektedir.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 20:52