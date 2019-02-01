Elazığ'da hal ve marketlerde denetim

ELAZIĞ'da zabıta ekipleri hal ve marketlerde sebze- meyve fiyatlarıyla ilgili denetim yaptı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, hal ve marketlerde denetimlerde bulundu. Ekipler, sebve ve meyvelerin fiyat, etiket ve faturalarını kontrol etti, geçmişe yönelik fiyat dalgalanması olup olmadığını inceledi. Ürün etiketlerinin üzerinde yerli üretim logosu, birim fiyatı, üretim yeri, tarihi ve geçerlilik süresinin yazıp yazmadığını kontrol eden ekipler, eksiği olan işletmelere bilgi verdi. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×