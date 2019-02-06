El-Erian: Fed faizleri önce sabit tutacak, sonra düşürecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Şubat () – Allianz'ın Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed El-Erian, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl boyunca faizleri sabit tutacağını ve yüzde 50 – 55 olasılıkla 2020 yılında da faizleri düşüreceğini öngördüğünü söyledi.

Faizleri 2018 yılında dört kez artıran Fed’den yapılan açıklamada, 2019 yılı için iki kez faiz artırımı öngörüldüğü belirtilmiş olsa da, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinden gelen açıklamaları yakından izleyen piyasalarda, Fed’in bu yönde bir hamle yapacağını bekleyenlerin sayısı oldukça azaldı.

El-Erian, Fed bilanço planının değişeceğini düşündüğünü belirterek, “Hem hedef kavramını hem de hızını değiştirecek” dedi; ancak, verilere bağlı olduğunu söyleyerek hedeflenen rakamlar hakkında bir tahmin yapmadı.

Fed Başkanı Powell’ın ABD Başkanı Donlad Trump ile Pazartesi günü buluştuğu akşam yemeğini de değerlendiren El-Erian, buluşmanın Fed’in para politikası toplantısı öncesinde yapılması halinde, tamamen farklı bir yorum yapacağını belirtti.