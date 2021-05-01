Ekonomiye Güven Azalıyor!

Ekonomiye güven her geçen gün giderek daha da azalıyor. Ekonomik güven endeksi Nisan ayında yüzde 5,1 oranında bir dşüş yaşadı ve 93,9 değerine geriledi. Ekonomik güven endeksinin 100'den küçük bir sayı olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliğe işaret ediyor.

Ekonomik güven endeksi Mart ayında yüzde 98,9 seviyesindeyken, geçtiğimiz ay Nisan ayında yüzde 5,1 oranında azalış yaşayarak 93,9 seviyelerine gerileme yaşadı. Ekonomik güven endeksinde yaşanan bu düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yaşanan gerilemeden kaynaklandı.Tüketici güven endeksi Mart ayına göre Geçtiğimiz ay Nisan ayında ise% 7,5 oranında bir gerileme yaşayarak,80,2 değerini, reel kesim güven endeksi Mart ayına göre yüzde 2,5 oranında azalarak 107,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında gerileme yaşayarak 103,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,6 oranında azalış ile 103,1 olarak güncellenirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,1 oranında düşüş ile 77,3 değerini aldı.. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük bir sayı olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği ifade ederken, ekonomik güven endeksinin 100’den küçük bir sayı olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

100’den Büyük Olması İyimserliği Gösteriyor

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Bu endeks, mevsim değişikliklerinden kaynanan etkenlerden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük bir sayı olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği ifade ederken, ekonomik güven endeksinin 100’den küçük bir sayı olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.