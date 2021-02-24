Ekonomistlere göre 2021 de koronavirüsün gölgesinde geçecek!

Dünya genelinde 2 milyon 400 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs en çok ekonomiyi etkiledi. Piyasaların hareketlilik kazanmaya başladığı ancak toparlanma süreci için biraz zamanın gerekli olacağı düşünülüyor. Ekonomistler, aşılama sürecinin piyasalar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmayacağını düşünüyor. 2021 senesinin de koronavirüsün gölgesinde geçeceğini ifade eden ekonomistler, tümüyle iyileşmenin daha sonra gerçekleşeceğini öngörüyor.

"Olumsuz haberlerden yorulduk"

Burcu Ünüvar isimli ekonomist, 12 aya yakın bir zamandır olumsuz haber alınması nedeniyle yorgun düşüldüğüne dikkat çekti. Almanya Şansölyesi Merkel'in "okulların açılması konusunda dikkatli olunması gerektiğini çünkü üçüncü dalganın gelebileceğini" söylediğini ve Danimarka'da koronavirüsün İngiltere mutasyonunun yayıldığını belirten Ünüvar, bunun önemli olduğunu ifade etti.

"Çocukları da etkileyebilir"

Ünüvar, koronavirüsün ilk versiyonunun çocuklara fazla bulaşmadığını ve dolayısıyla okulların rahatlıkla açılabildiğini belirterek, şimdi ise mutasyonlu koronavirüsün hem çocukları hem okulları etkileyebileceğine dikkat çekti.

"Negatif haberler yok sayılıyor"

İngiltere'de kademeli normalleşmeye geçileceğini kaydeden Ünüvar, aşılama programının sürdüğünü belirti. Ünüvar, Pfizer/BioNTech aşısının koronavirüsün bulaş etkisini azalttığına yönelik incelemelerin bulunduğunu kaydederek, diğer yandan söz konusu aşının çıkış noktası olarak bilinen Almanya'da koronavirüsün üçüncü dalgası için uyarılar yapıldığına dikkat çekti. Piyasaların koronavirüsten yorulduğunu vurgulayan Ünüvar, negatif haberlerin az da olsa yok sayıldığını ifade etti.

"Koronavirüs yılı olacak"

Ünüvar, yaz döneminde bir açılış yaşanabileceğini ancak bunun daha iyiye gidip gitmeyeceği konusunda endişelere sahip olduğunu belirterek, 2021'in yine "koronavirüs yılı" olacağını dile getirdi.

"İmalat sanayinin iyi durumda olduğu sonucu çıkarılamaz"

Piyasaların toparlanmaya başlamasının imalat sanayinin iyi durumda olduğu manasına gelmediğini kaydeden Ünüvar, aynı şekilde hizmetler sektörünün ve istihdamın da iyi durumda olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

"Fiyatlamalar ile değerlemeler arasında uçurum var"

Ünüvar, Türkiye dâhil olmak üzere birçok ülkede piyasaların her gün rekorlarla kapandığına dikkat çekerek, buna rağmen fiyatlamalar ile değerlemeler arasında uçurum bulunduğunu belirtti. Piyasalarda fiyat düzeylerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Ünüvar, 2021 senesinin ikinci yarısında daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Ünüvar, dünyada toparlanmanın yaşanabileceğini ama tüm ülkelerin bu durumdan eşit şekilde pay almasının mümkün olmadığını belirterek, reel ekonominin daha ciddi bir şekilde izlenmesinin şart olduğunu söyledi.