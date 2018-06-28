Ekonomik Güven Endeksi Haziran’da 90.4’e geriledi

İstanbul, 28 Haziran () - Ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.3 düşüşle 93.5 değerinden 90.4 değerine düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre ekonomik güven endeksindeki...