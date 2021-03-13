Ekonomi Reform Paketi dış basında ses getirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Ekonomi Reform Paketi duyuruldu. Söz konusu pakete dış basında geniş bir şekilde yer verildi.

Associated Press

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) merkezli Associated Press haber ajansı, Türkiye ekonomisine güç kazandıracak adımların Erdoğan tarafından duyurulduğunu ifade etti. Erdoğan'ın enflasyonu tek haneli oranlara düşürmeyi vaat ettiği kaydedildi. Erdoğan'ın iş dünyasına çağrıda bulunduğu belirtilen haberde, cari açığın ve kamu harcamaların düşürüleceğine dair maddelerin açıklandığı ifade edildi.

Haberde, koronavirüs sebebiyle sıkıntılı bir dönemden geçen dar gelirli 850 bin esnafa yönelik gelir vergisi muafiyeti getirileceği aktarılarak, enflasyonun kontrol altında tutulması için sıkı para politikasına dair mesajlar veren ve faiz oranlarını yükselten ekonomi ekibine piyasalar tarafından olumlu bir reaksiyon verildiği hatırlatıldı.

Reuters

Reuters haber ajansı, ekonomi reform paketinde Erdoğan'ın kamu maliyesi ve enflasyona yönelik hedeflere sahip olduğu aktarıldı. Haberde, kamuda harcamaların azaltılmasına ve enflasyon oranlarının düşürülmesine odaklanılacağı belirtilerek, ihracat, istihdam ve yatırım temelinde Türkiye ekonomisinde büyümenin hedeflendiği ifade edildi.

İhracatın artırıldığı ve ithalatın azaltıldığı yerli ve millî bir ekonominin amaçlandığı belirtilen haberde, firmaların tahvil ihraçlarına destek vermek için Tahvil Garanti Fonu'nun oluşturulacağı aktarıldı. Haberde, küçük işletmelere devlet tarafından kredi verileceği ifade edildi. Haberde, Ekonomi Reform Paketi'nin sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile koordinasyon halinde oluşturulduğu belirtilerek, vergi politikalarının sadeleştirilmesine yönelik karar alındığı kaydedildi.

Agence France-Presse

Fransa merkezli Agence France-Presse haber ajansı, esnafa yönelik vergi muafiyetinin ve enflasyonla mücadele kapsamında alınacak önlemlerin Erdoğan tarafından duyurulduğu ifade edildi. Haberde, enflasyonun tek haneli oranlara düşürülmesinin hedeflendiğine dikkat çekilerek, enflasyonun düşürülmesi için Fiyat İstikrarı Komitesi'nin oluşturulacağı belirtildi.

DPA

Almanya merkezli DPA haber ajansı, reformla birlikte Erdoğan'ın ekonomiyi iyileştirmeyi hedeflediğine dikkat çekildi. Haberde, küçük işletmeler için kredilerin ve vergi muafiyetinin duyurulduğu belirtilerek, 850 bin dar gelirli esnafa yönelik vergi muafiyetinin getirileceği kaydedildi.

Financial Times

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Erdoğan'ın kamu harcamalarının kontrol altına alınmasına yönelik vaatlerde bulunduğu belirtildi. Haberde, enflasyon oranının yüzde 10'un altına düşürülmesinin hedeflendiği ifade edildi. Tek haneli enflasyon oranlarına ulaşılmasının amaçlandığı kaydedilen haberde, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kurulacağı aktarıldı. Haberde, Türk Lirası cinsinden tahvil araçlarının artırılacağına dikkat çekilerek, bütçe dışı harcamalara son verileceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 13:33