Ekonomi koronavirüs döneminde sarsıldı: 311 senenin en ciddi daralması!

Pandemi İngiltere ekonomisini fena sarstı. Konuya ilişkin veriler İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayımlandı. Söz konusu verilere göre, 2020 senesinin son çeyreğinde İngiltere'de GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) yüzde 0,5'lik tahminin üstüne çıktı. GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) böylece yüzde 1'lik bir artış kaydetmiş oldu. İngiltere'de GSYH'de (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) 2020 senesinin Aralık ayında yüzde 1,2'lik bir büyüme görüldü. 2020 senesinin Kasım ayında İngiltere'de ekonominin yüzde 2,3 oranında daraldığı ifade edilmişti.

Yüzde 9,9 oranında daraldı

Diğer yandan, İngiltere ekonomisi, 2020 senesinin tamamında yüzde 9,9 oranında daraldı. Böylece İngiltere, 1709 senesinden beri ekonomisindeki en ciddi daralmayı yaşamış oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri söz konusu ülkede senelik daralma yüzde 4,1'in üstünde olmamıştı. 2020 senesinde İngiltere ekonomisinde görülen daralma, GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) modellemeleri doğrultusunda son 311 senenin en ciddi daralması oldu.

"Koronavirüs sonucu şok meydana geldi"

Ekonominin daralmasına ilişkin açıklamada bulunan İngiltere Maliye Bakanı Sunak, ülke ekonomisinde koronavirüs sonucu büyük bir şok meydana geldiğini dile getirdi.

"Karantinanın etkisi var"

Bakan Sunak, kış aylarında ülke ekonomisinin direnç gösterdiğine dair olumlu sinyallere ulaşılmasına rağmen koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinanın çok sayıda işletme ve şahsı ciddi derecede etkilediğini belirti. Sunak, bu nedenle insanların gelirlerini, işletmeleri ve istihdamı koronavirüsün olumsuz etkilerinden korumak amacıyla yoğun çaba harcayacaklarını söyledi.

ONS Ulusal İstatistik Ofisi Uzmanı Athow da İngiltere'de yaşanan daralmaya ilişkin bir açıklamada bulundu. Athow, 2020 senesinde İngiltere ekonomisinde görülen daralmanın, kayıtlarda bulunan son daralmaya kıyasla iki kat fazla olduğuna dikkat çekti. Koronavirüs takip ve test sisteminin üretime destek verdiğini kaydeden Athow, 2020 senesinin son çeyreğinde İngiltere ekonomisinin ilave karantina önlemlerine rağmen büyüdüğünü ifade etti.

İngiltere'de toplu aşılama sürecine hız kazandırılmasından sonra ekonomide aşamalı olarak açılma bekleniyor.

İngiltere'de nasıl önlemler alınmıştı?

İngiltere'de koronavirüsü kontrol altında tutabilmek için ulusal karantina ilan edilmiş ve söz konusu uygulamanın Şubat ayı ortalarına kadar devam edeceği belirtilmişti. Söz konusu ülkede yalnızca tıbbi gereksinimleri gidermek, egzersiz yapmak, alışveriş yapmak ve evden çalışma olanağına sahip olunmaması durumunda işe gitmek üzere dışarı çıkılabileceği ifade edilmişti. Bütün okulların yarıyıl tatiline kadar uzaktan eğitim sistemine devam edeceği, kreşlerin açık olacağı, üniversite öğrencilerinin de asla kampüse dönmeyecekleri ve uzaktan eğitimi sürdürecekleri bildirilmişti.

Restoranların yalnızca paket servis hizmeti sunacakları kaydedilmişti. Açık hava spor salonları, tenis kortları ve golf sahalarının kapatılmasına yönelik karar alınmıştı. Açık hava oyun parklarının faaliyet göstermeyi sürdüreceği belirtilmişti. Amatör takım sporlarına devam edilmeyeceği, profesyonel spor karşılaşmalarının ise süreceği ifade edilmişti.

İngiltere'de koronavirüs bilançosu

İngiltere'de şimdiye dek 3 milyon 998 bin 655 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 115 bin 529 ölüm gerçekleşti. Koronavirüs aşısının ilk dozu 13 milyon 509 bin 108 kişiye yapıldı. Koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptıran kişi sayısı ise 524 bin 447 olarak açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 17:01