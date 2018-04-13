Ekonomi Danışmanı Açıkladı! Dolar Nisan'da Düzeliyor...

Suriye'de yaşanan gelişmeler ve ABD'nin ek gümrük vergileri ile başlattığı ticaret savaşının etkisi ile doların 4, euronun ise 5 TL'yi aşarak rekor üzerine rekor kırmasının ardından Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanı Cemil Ertem'den müdahale sinyali geldi.



''MERKEZ BANKASI GEREĞİNİ YAPACAKTIR''

Konu ile ilgili TRT Haber'e konuşan Ertem, ''TCMB bu dünyada araç bağımsızlığı en güçlü, en fazla olan merkez bankası, gerekli irade ve güce sahip. TCMB gereğini yapacaktır.'' dedi.

NİSAN SONUNDA GÖRÜLECEK

Kurda oynaklık konusunda gerekli adımların önümüzdeki günlerde atılacağına da vurgu yapan Ertem, Nisan sonunda bunların görüleceğini belirtti. Ertem, ani kur yükselişinden gelen enflasyon baskısının ise alınacak önlemlerle geriye gideceğine inandığını söyledi.