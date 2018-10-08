Ekonomi dalında Nobel ödülü Nordhaus ve Romer’in oldu

İstanbul, 8 Ekim () - Nobel Ekonomi Ödülü 2018 yılında William D. Nordhaus ve Paul M. Romer’in oldu. İklim değişikliğinin sonuçlarını uzun dönemli makro-ekonomik analizlerle birleştiren William D. Nordhaus ve teknolojik gelişmeleri uzun...