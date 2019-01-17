Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak () – ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi’nin (EIA), 11 Ocak tarihinde biten haftada stokların 2.7 milyon varil azaldığını duyurmasıyla, Batı Teksas hafif petrolünün fiyatı yüzde 1.26 düşüşle 51.65 dolara geriledi.
EIA raporuna göre, ham petrol üretimi azalırken, petrol ürünleri stoklarında görülen artış etkisiyle petrol fiyatları olumsuz etkilendi.
Batı Teksas hafifi petrolü yüzde 1.26 düşüşle 51.65 dolara gerilerken, Brent petrol yüzde 1.03 düşüşle 60.69 dolara geriledi.
EIA verisi ertesinde petrol fiyatları düştü
Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak () – ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi’nin (EIA), 11 Ocak tarihinde biten haftada stokların 2.7 milyon varil azaldığını duyurmasıyla, Batı Teksas hafif petrolünün fiyatı yüzde 1.26 düşüşle 51.65 dolara...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak () – ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi’nin (EIA), 11 Ocak tarihinde biten haftada stokların 2.7 milyon varil azaldığını duyurmasıyla, Batı Teksas hafif petrolünün fiyatı yüzde 1.26 düşüşle 51.65 dolara geriledi.
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