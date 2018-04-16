Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde seçim hazırlığı

EGE Maden İhracatçıları Birliği’nin (EMİB) 27 Nisan’da yapılacak genel kurulunda yeniden yönetime aday olan Başkan Mevlüt Kaya, 2017’de sektörün 23.4 büyüdüğüne dikkat çekerek "Biz şampiyonlar liginde oynayacak bir sektörüz ama kendi ülkemizde henüz kümede bile değiliz" dedi.EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, EMİB yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, 4 yıllık başkanlığı döneminde yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi. 27 Nisan Cuma günü 3 adayın yarışacağı EMİB Genel Kurulu öncesi basın mensuplarını ağırlayan mevcut başkan Mevlüt Kaya, tüm bölgeyi kucaklayan bir yönetim ve denetim kurulu oluşturduklarını ifade etti. Türkiye’deki yer altı zenginlikleri ve hammadde kaynaklarının potansiyeline dikkat çeken Kaya, 20 milyar dolarlık doğaltaş sektörünün ancak yüzde 10’unun kullanıldığını dile getirdi. Türkiye’nin doğaltaş varlığı açısından dünya rezervlerinin yüzde 40’ına sahip olduğunu dile getiren Kaya, şunları söyledi:"Dünyada herhangi bir renk moda olduğunda rezervlerde sıkıntımız yok. EMİB olarak ben demeden biz diyerek çalıştık. Milli enerji politikasına büyük katkılar sağladık. Daha önce bürokraside ciddiye alınmıyorduk. Talebimizi doğru anlatırsak istediğimiz projeyi hayata geçiriyoruz. En büyük gücümüz yarı kamu olmaktan kaynaklı, bürokrasiye daha hızlı ulaşabilme fırsatımızdır. Orman bedelleri ile ilgili zamların ardından hükümet temsilcileriyle birebir görüşebildik ve yüzde 50 indirim aldık. Lokomotif olma gücümüz var. Daha hızlı bürokratlara ulaşıp hızlı çözümler üretiyoruz."OCAKLAR TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLİYORMarble-24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın yoğun katılımla gerçekleştirildiğini ifade eden Mevlüt Kaya sektörün sorunlarını dile getirdi. Nitelikli işgücünün en büyük sıkıntılardan biri olduğunu ifade eden Kaya, "Beyaz ve mavi yakalı işgücünün yetişmesi noktasında ciddi çalışmalarımız var. Kredi sıkıntımız var. 2017’de bu sektör yüzde 23.4 büyüdü. Kredilerin bu büyümede etkisi oldu. Kredi karşılığında teminat mektubu isteniyor. Maden ocaklarımızı 6 aydır noterden ipotek vererek teminat olarak kullanabiliyoruz. İhracatın artışını özendirme, teknoloji sıçramasıyla ilgili hükümetin ciddi desteği var. Hibeler veriliyor. Blok satışını arttırmalıyız. Bu bizim vitrinimiz. 25 yıl önce bu pazarda İtalyanlar konsept değiştirdiler çünkü bizimle rekabet etme şansları yoktu. Biz şampiyonlar liginde oynayacak bir sektörüz ama kendi ülkemizde henüz kümede bile değiliz" diye konuştu.SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ PROJESİTürkiye- Suriye sınırının yakınlarındaki Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasıyla ilgili bir proje hazırladıklarını söyleyen EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, "Bu projenin alt yapısını hazırlıyoruz. Hibe alarak orayı eskisinden daha güzel hale getirip bayrağımızı daha da güzel şekilde orada dalgalandıracağız. Ege’nin ve ülkenin farklı yerlerinden çıkan farklı taşları orada kullanacağız" dediMevlüt Kaya’nın listesindeki yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:"İbrahim Alimoğlu, Melike Alpay, Banu Bekişoğlu, Erol Berberoğlu, Mehmet Hikmet Çelikkol, Selahattin Çınar, Önder Öztunalı, İsmet Pektaş, Faik Tokatlıoğlu, Osman Çağrı Uysal."Denetleme Kurulu'nda ise Burak Alimoğlu, Remzi Boncuk ve Serdar Sungur’a yer verildi.

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