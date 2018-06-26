EED/Kumbaroğlu: 2023 enerji hedeflerine yönelmek gerekiyor

Deniz Tok / İstanbul, 26 Haziran () - Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, seçimlerin ardından hedefin Türkiye'nin 2023 enerji vizyonuna yönelik adımlar olması gerektiğini söyledi.

Kumbaroğlu, Türkiye’nin enerjide son zamanlarda yaptığı dev sıçramanın önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi gerektiğinin altını çizdi ve 2023 yılına ilişkin beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Başvuruların alınmaya başlandığı deniz üstü rüzgar enerji santralinden ilk elektrik üretimi için takvimler 2023'ü gösteriyor. Akkuyu nükleer santralinden ilk elektrik üretimi için takvimler 2023'ü gösteriyor.

"Devrim niteliğinde bir değişim de taşımacılık sektöründe bizi bekliyor. Akaryakıtın yerini elektrikli araçlara ve benzin istasyonlarının şarj istasyonlarına bıraktığı bu dönemde yerli elektrikli otomobiller ülkemizin 2023 vizyonuna damga vuracak.

"Devrim niteliğinde değişimler, enerjisi yenilenmiş bir dünya 2023 yılının ürkiye’sinde bizleri bekliyor."

Kumbaroğlu, Türkiye’nin coğrafi konumunu sayesinde enerji ekonomisinin getirdiği uluslararası fırsatlara odaklanması gerektiğini

vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye üzerinden gelişen doğalgaz boru hattı projelerine yenilerini ekleyerek, ülkemizin 2023 vizyonu içerisine doğalgazda uluslararası ticaret merkezi olmayı da ekleyebiliriz.

"Türkiye'nin 2023 hedefi yolundaki dev projelerle çok daha güzel bir Türkiye’yi el birliğiyle inşa edebileceğimize inanıyorum.

"Seçim dönemini geride bıraktık ve şimdi önümüze bakmalıyız. Sektörün ilk beklentisi, daha önce açıklanan projeler ve çizilen vizyona kararlılıkla devam edilmesi." (Fotoğraflı)