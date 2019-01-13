Eczacıların işsizlik endişesi

ADANA Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan, Türkiye'de 25 bin eczane bulunduğunu ve 36 fakülteden her yıl 2 bin 500 eczacının mezun olduğunu belirterek, eczacılık fakültesi sayılarının ve kontenjanlarının mutlak suretle azaltılması gerektiğini söyledi. Yeni mezun eczacıların, bir yıl yardımcı eczacılık yaptıktan sonra eczane açamaması düşünüldüğünde sektörün 6-7 yıl sonra yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya olacağını dile getiren Özkan, istihdam problemi yaşanmaması için sanayide ve kamuda eczacı istihdamının artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Demirören Haber Ajansı () muhabirine açıklamalarda bulunan Adana Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan, Türkiye’de eczacılık fakültelerinin sayısında ve kontenjanında mutlak suretli bir azalmaya gidilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’de 25 bin eczane bulunduğunu söyleyen Özkan, "Mevcut eczane sayısı ülkemize göre yeterli oranda. Yılda 2 bin 500 eczacı fakültelerden mezun oluyor. Mezun olanların 1 yıl süreyle yardımcı eczacılık yapacağını ve ardından eczane açamamasını düşündüğümüzde 6-7 yıl sonra sektör yeni bir sıkıntıya girecek. Şu anda 45’in üzerinde eczacılık fakültesi mevcut, bunların da 36 tanesi eczacı yetiştiriyor" dedi.

'SANAYİDE İSTİHDAM DÜŞÜK'

Özkan, Türkiye’de birçok hastanenin eczacısız sağlık hizmeti verdiğinin altını çizerek, "Sanayide de eczacı istihdamı olabildiğince düşük. Hükümetten beklediğimiz, gerek sanayide, gerek kamudaki eczacı istihdamını artırmaları. Artırmadıkları takdirde bugün öğretmen, mühendis, avukat, diş hekimleri, işletme mezunları gibi eczacılar da iş bekleyecek. Türkiye’de bunu değiştirmek gerekiyor. Bir fakülteyi bitirmek, o ülkeyle ilgili eğitim oranında yükselme veya değer kazandırmıyor. Eğer o üniversiteyi bitirdikten sonra istihdam sağlayabiliyorsanız, eğitim aldığı konuda iş bulmasını sağlayabiliyorsanız, ülkenin gelişmişliği de bununla doğru orantılıdır" diye konuştu.



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