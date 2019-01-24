ECB politika faizini yüzde 0.0 düzeyinde sabit tuttu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ocak () – Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü düzenlediği para politikası toplantısı sonucunda, beklendiği gibi politika faizini yüzde 0.0’da sabit tuttu.

ECB’den yapılan açıklamaya göre, para politikası toplantısı sonucunda, politika faizi yüzde 0.0, marjinal fonlama faizi yüzde 0.25 ve mevduat faizi yüzde eksi 0.40 düzeyinde sabit tutuldu.