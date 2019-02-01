ECB/ Lautenschlaeger: Bankalar birleşerek güçlenmeli

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Sabine Lautenschlaeger, Almanya bankacılık sektöründen bahsederek, Almanya iç piyasasında ve Euro Bölgesi’nde aktif olan bankaların birleşme yoluyla güçlendirilmelerinin gerekli olduğunu söyledi.

“Almanya'da rekabete maruz kalan pek çok banka olduğunu ve Almanya'daki kar marjının çok düşük olduğunu fark etmeliyiz… Bankalar için diğer ülkelerde kar etmek çok daha kolay” diyen ve Almanya'da beş yıl önce "fırınlardan" daha fazla banka şubesi olduğunu belirten Lautenschlaeger, gözetim altında olan piyasanın krizden sonra stres testleri gibi araçlarla "çok daha esnek" olduğunu söyledi.

Lautenschlaeger ayrıca, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayılması konusunda, finansal sistemde yapılan hazırlıklara güveninin tam olduğunu söyledi.

Ayrıca ECB Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Lautenschlaeger, yapılan hazırlıkları, “mümkün olduğu kadar” ve “oldukça iyi düzenlenmiş” olduğunu belirtti. Lautenschlaeger ayrıca, Brexit ile bankalar için gereken lisanslarda olduğu gibi komplikasyonların olacağını kabul etti ve farklı piyasa katılımcılarının son tarih yaklaşırken nasıl bir yaklaşım göstereceklerini tahmin etmenin imkansız olduğunu ekledi.