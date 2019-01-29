ECB 17 ülkede 500 euroluk banknotların basımını durdurdu

İstanbul, 29 Ocak () - Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2016 yılında aldığı bir karar çerçevesinde, 27 Ocak’tan itibaren 19 üye ülkeden 17'sinde 500 euroluk banknotların basım ve dağıtımını durdurdu.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu banknotların diğer ülkelere göre daha çok kullanıldığı Avusturya ve Almanya'da ise sorunsuz bir dönüşüm amacıyla, 500 euroluk banknotların basımını 26 Nisan'a kadar sürdürülecek.

ECB'nin istatistiklerine göre dolaşımdaki paraların sadece yüzde 2.4'ünü 500 euroluk banknotlar oluştururken bu paraların değeri ise piyasadaki tüm euroların yüzde 20'sinin üzerinde.

ECB Yönetim Komitesi, 4 Mayıs 2016 tarihinde, 500 euroluk banknot basım ve dağıtımının, 2018 yılı sonu dolayında sonlandırılmasını kararlaştırmıştı. Bu yıldan itibaren basım ve dağıtımı durdurulan 500 euroluk banknotlar mevcut emisyonları kullanılmaya devam edecek.