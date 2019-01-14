EBSO Başkanı Yorgancılar: Kapasite kullanım oranı geriledi

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayicinin zor günlerden geçtiğini belirterek, kapasite kullanım oranının yüzde 78 seviyelerinden yüzde 74'e gerilediğini söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi verilerine dair birkaç önemli göstergede eğiliminin aşağı yönlü olduğuna dikkat çekti. Yorgancılar, kapasite kullanım oranının yüzde 78 seviyelerinden yüzde 74'e gerilediğini, İmalat Sanayi Üreticileri Endeksi PMI'nın Nisan ayından bu yana riskli bölgede seyrini 44,7 seviyelerinde sürdürdüğünü kaydetti.

Son açıklanan sanayi üretim endeksinin sert inişle yüzde 6,5 oranında, imalat sanayi üretim endeksinin ise yüzde 7,1 oranında gerilediğini belirten Yorgancılar, şöyle dedi:

"Son 3 ayı negatif olmak üzere son 4 aydır üst üste daralan, Aralık ayında da benzer şekilde negatif beklenen sanayi üretim endeksi, yılın son çeyrek büyümesi için de yüzde 3- 4'lük negatif bir büyümeyi teyit etmektedir. Özellikle de yatırımlardaki daralmayı teyit eden sermaye malındaki güçlü azalış, eğiliminin Kasım ayında da devam etmesi, yatırımların bir süre daha askıya alınacağını göstermekte. Tüm bu verilerin işaret ettiği husus, sanayicinin zor günlerden geçtiğidir. Ekonomi yönetimimizin bu farkındalık içerisinde, son olarak açıkladığı KOBİ destek paketini değerli bulmakla birlikte, ciddi bir maliyet yüküne sahip sanayici için 2018 yılında yapılan 4 farklı elektrik ve doğal gaz zammına karşı hâlâ beklediğimiz indirim müjdesi gelmemiştir. 2019 yılında üretmek, ürettiğimizi satarak döviz elde etmek istiyorsak üretim maliyetleri yeniden gözden geçirilmelidir."



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