EBSO Başkanı Yorgancılar'dan 'asgari ücret' açıklaması: Azımsanamayacak rakam

İZMİR, () - EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca açıklanan, 2019'da uygulanacak net asgari ücretle ilgili "2 bin 20 TL'ye artırılan asgari ücretin işverene maliyeti 3 bin TL'dir. Bu azımsanamayacak bir rakamdır" dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2019'da uygulanacak asgari ücretin net 2 bin 20 TL olduğunun duyurulmasının ardından yazılı açıklama yaptı. Yüzde 26 oranındaki asgari ücret artışını değerlendiren Yorgancılar, asgari ücretin artırılması; ama vergiden muaf tutulması gerektiğini kaydetti. Yorgancılar, "Ülkemizin bir gerçeği var. Bu gerçek diyor ki ülkede açlık sınırı 2 bin TL ve 7 milyon insanımız bu sınırın altında yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Bu anlamda elbette ki destekliyoruz. Keşke bütçemiz çok daha fazlasını yapmaya müsaade etse. İkinci hususu da daralan iç tüketimin canlanması adına önemsiyorum. İnsanlar son aylarda ürünlere gelen ciddi artışlardan dolayı tüketimden uzaklaştı. Asgari ücretteki bu düzeltme kısmen vatandaşı harcamaya yönlendirebilir. Üçüncü husus da işvereni ilgilendiren kısmı. 2 bin 20 TL'ye artırılan asgari ücretin işverene maliyeti 3 bin TL'dir. Bu azımsanamayacak bir rakamdır" dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bugün sanayiyi ilgilendiren öncü göstergelerden başta sanayi üretim endeksi ve PMI, kapasite kullanımı olmak üzere alarm verirken, işsizlik yüzde 11'in altına inemiyorken, kapasite kullanımı daralmışken, sanayici açısından bu artış oranı maliyetlerimizi karşılayamaz boyuta getirmektedir. Benim en büyük endişem, bunun istihdama yansımasıdır ki ümit ederim yanılırım. Zira sanayici bugün enerji maliyetleri, yüksek faiz, temin edemediği kredilerden dolayı finansman temininden kaynaklı. Zaten herkesin malumu olduğu üzere yaşadığı zorluklar var. Asgari ücret artışından sonra Cumhurbaşkanı'mız tarafından yapılan son açıklamayı bu endişelerden dolayı memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek isterim. Asgari ücret desteği 12 ay boyunca sürecek. (Destek, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 150 TL olacak)."

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