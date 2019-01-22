EasyJet'in Gatwick Havalimanı'ndaki zararı 15 milyon sterlin

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () - EasyJet, Gatwick Havalimanı'nın etrafında üç gün boyunca drone görülmesi nedeniyle kapatılmasına bağlı olarak 82 bin yolcunun etkilendiği olay sonrasında 15 milyon sterlin zarar açıkladı.

EasyJet'ten yapılan açıklamaya göre, 15 milyon sterlinlik zararın 10 milyon sterlini ilave masraflar sebebiyle 5 milyon sterlini de, havayolu şirketinin 400'den fazla uçuşunun iptal edilmesine bağlı gelir kaybı nedenle oldu.

EasyJet CEO'su Johan Lundgren, müşterilerinin olaydan etkilenmemeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi ve "Bu olaydan bir kereye mahsus bir maliyet etkisi oldu, ancak esas maliyet ilerlemesi beklentilere paralel. Olayların etkisini azaltmak ve etkilenen müşterilerle ilgilenmek için ekiplerimizin 24 saat boyunca çalıştığı için gurur duyuyorum" dedi.