EAF "2019 Yılında Türkiye Ekonomisi Konferansı" düzenliyor

İstanbul, 3 Ocak () – Koç Üniversitesi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), 11 Ocak Cuma günü 09:00’da InterContinental İstanbul’da “2019 Yılında Türkiye Ekonomisi” başlıklı bir konferans düzenleyecek.

Koç Üniversitesi - TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu’nun düzenlediği ve 2019 yılında Türkiye ekonomisi değerlendirileceği etkinliğin açılış konuşmalarını Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yapacak ve sonrasında 2019 yılında Türkiye ekonomisinin değerlendirileceği bir panel düzenlenecek. Hande Demirel’in yönetiminde gerçekleşecek olan panele Uğur Gürses, Zümrüt İmamoğlu, Mahfi Eğilmez, Selva Demiralp ve Cevdet Akçay konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlikte, güncel ekonomik gelişmeler çerçevesinde, Türkiye ekonomisinin önündeki riskler, fırsatlar ve sürdürebilir büyüme patikasına tekrar dönebilmesi için gereken politikalar ele alınacak.