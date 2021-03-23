E-Ticaret'e İnanılmaz Talep Artışı Yaşanıyor!

Geleceğin gücü girişimciler formu bu yıl, ‘’ Oyuna gel, icat çıkar!’’ teması ile Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve GEN Türkiye ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Çevrimiçi düzenlenen foruma çok sayıda firma ve girişimci katıldı. Birbirinden değerli bilgiler ve veriler sunulan forumda, önemli isimlerde yer aldı. Firmaları ve girişimcileri buluşturan forumda, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu konuşma yaptı.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, yapmış olduğu konuşmada söz konusu olan formun Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği olduğunu belirtti. Koronavirüs pandemisinin, pek çok sıkıntı yarattığı gibi tam tersi bazı yeni fırsatlar da ortaya çıkardığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, çok uzun sürecek neredeyse 10 yıllar bulacak teknolojik dönümü koronavirüs nedeniyle bir yılda yaşandığını ifade etti.

Rıfat Hisarcıklıoğlu, dijitalleşme ve e-ticaretin tüm dünyada öne çıktığını vurgulayarak, ülkemizin e-ticaret hacminin geçen yılın ilk 6 ayında %64 oranında artış yaşadığını ifade etti. Ardından açıklamanın devamında ise bazı değerlendirmelerde bulundu: ‘’ E ticaret, geleneksel ticaretten neredeyse 4 kat daha hızlı duymuş durumda.’’ Açıklamasını yaptı.

Eski dönemlerde e-ticaret oranının genel ticaret içindeki oranının %8 olduğunu. Şimdilerde ise bu oranın %14’e ulaştığını ve gitgide büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Dünya geneline bakıldığı zaman, hızla büyüyen bütün şirketlerin e- ticaret yolunu seçtiğine ve Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği olarak, özel sektörün dijitalleşmesi ve yeni lise girişimciliğin gelişmesini hedeflediklerini ve desteklediklerini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu açıklamasında, firmaları ve girişimcilere dijital dünyaya hazırladıklarını, ve bu çerçevede KOBİ'ler dijital ortamı taşımak ve teknolojik alt yapılarını geliştirmek için projeler ürettiklerini dile getirdi. Aynı zamanda mobil oyun sektöründe 175 milyar dolar pazarı ulaştığını vurgulayarak etkinliğin ana teması olan, ‘’ Oyuna gel, icat çıkar!’’ olmasının çok yerinde ve doğru olduğunu ifade etti.