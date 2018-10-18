Dünya Ticaret Örgütü, milyonlarca işin risk altında olduğu konusunda uyardı

Sibel Deniz / İstanbul, 18 Ekim () – Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), politikacıların, dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yaşanan gerginliği azaltacak adımlar atmaması durumunda küresel ticaret sisteminin krizin içine sürüklenebileceği ve milyonlarca iş kaybı olabileceği konusunda uyardı.

DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo, Londra’da yaptığı bir konuşmada, “Ticarette iş birliği sağlanmadığı ve bu gerginliği azaltacak adımlar atılmadığı sürece, çok taraflı ticaret sistemi ciddi zararlar alabilir. Bunun uzun süreli ekonomik etkileri çok ağır olabilir ve bu ekonomik etkiler, bu yeni gerçekliğe uyum sağlamaya çalışmasıyla topluluklara, şirketlere ve işçilere ciddi sıkıntılar yaratabilir. Çünkü milyonlarca işçinin yeni bir iş, şirketlerin yeni ürünler ve piyasalar ve toplulukların da yeni büyüme kaynakları bulması gerekiyor olacak” dedi.

Azevedo, doğrudan Çin ve ABD arasında devam eden ticaret sorununa değinmedi, fakat DTÖ daha önceden iki ülke arasında yükselen gerilimin küresel ekonomi için bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yakın tarihte Çin’den ithal edilen 50 milyar dolarlık ürünlere yüzde 25’lik ek tarife uygulayıp, ardından 200 milyar dolar değerinde Çin malına yaptırım uygulamıştı. Pekin de, soya fasulyesi de dâhil olmak üzere bir dizi Amerikan malına vergi koyarak misilleme yapmıştı.

Trump konuyla alakalı olarak, Çin'i, ABD fikri mülkiyeti ve teknolojisi üzerinde uygulanan ve kendisinin adil olmayan uygulama olarak tanımladığı uygulamaları değiştirmeye zorlamak için tarifelerin gerekli olduğunu belirtti.

Temmuz ayında konuya ilişkin Azevedo, ABD ve Çin arasında hızla devam eden ticaret savaşının “Tüm ülkelerde büyümeye ve kalkınmaya ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu sorunun bazı ileriye dönük göstergelere yansıdığını görmeye başladık” demişti.

