“Dünya dolar ve ABD’den ibaret değil”

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Şubat () – Venezuela Petrol Bakanı ve devlet petrol şirketi PdVSA Başkanı Manuel Quevedo Salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın "dolar ve ABD’den ibaret olmadığını" vurguladı ve ABD’nin yaptırımları karşısında, "dost ülkerlerin işbirliğine" ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Quevedo, ham petrol ile mal takasının ülkenin ticaret yöntemi olduğunu söyleyerek petrol üretimi mekanizmalarının çalışmaya devam ettiğini ve Hindistan’ın petrol ihtiyacını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Daha önce basında yer alan haberlere göre, PdVSA’nın alt şirketlerinden olan Citgo Petroleum Group’un iki ABDli yöneticis, şirketin yönetim kurulundan çıkarılacak.